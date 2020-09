Ministrul de externe din Iran ii cere omologului irakian protejarea reprezentantelor diplomatice din Irak

Cei doi oficiali au discutat, de asemenea, despre asasinarea la Bagdad in ianuarie a generalului iranian Qassem Soleimani de catre Washington , dar si despre cooperarea bilaterala dintre aceste doua tari vecine si aliate, a declarat Zarif. Au fost "examinati pasi practici pentru a imbunatati in continuare cooperarea bilaterala" si "am discutat despre asasinarea terorista a eroului nostru, generalul Soleimani", a adaugat seful diplomatiei iraniene pe Twitter Totodata, cei doi au discutat si despre "atacurile asupra reprezentantelor diplomatice iraniene". Ministrul iranian a informat ca a evidentiat in dialogul cu omologul sau "necesitatea protejarii misiunilor diplomatice".Aceste declaratii survin la mai mult de o saptamana dupa atacuri separate vizand interese occidentale din Irak. Pe 15 septembrie, un dispozitiv exploziv artizanal a vizat un vehicul al ambasadei Marii Britanii, potrivit unei surse diplomatice. Atacul a avut loc la Bagdad, in fata Zonei Verzi ultra-securizate ce gazduieste institutii irakiene dar si misiuni diplomatice, in special ambasadele SUA si Marii Britanii. Cu cateva ore inainte, doua rachete Katiusa au vizat ambasada SUA, dar sistemul de aparare antiaeriana al ambasadei le-a interceptat. Potrivit mai multor surse ale serviciilor de informatii, atacuri similare au fost atribuite unui grup restrans de factiuni paramilitare irakiene pro-iraniene.Interese iraniene in Irak au fost, de asemenea, atacate. In noiembrie 2019, protestatarii anti-guvernamentali au incendiat consulatul iranian din Najaf si au atacat consulatul iranian din Kerbala. Aceste incidente au avut loc in timpul protestelor masive din Irak care au denuntat coruptia, somajul, destramarea serviciilor publice si influenta iraniana.Soleimani, care a condus Forta Quds a Garzilor Revolutionare si locotenentul sau din Irak, Abu Mehdi al-Mouhandis, au fost ucisi in ianuarie in atacul american cu drone din Bagdad. Iranul a ripostat cu tiruri de rachete asupra a doua baze din Irak care adaposteau americani, ranind 11 dintre ei.Zarif si Hussein s-au intalnit la trei zile dupa ce SUA au acordat Irakului o prelungire de 60 de zile a unei derogari de la sanctiunile impuse Iranului, care ii permite sa importe gaz din tara vecina.Washingtonul a sanctionat industria energetica iraniana incepand din 2018, dar a permis aliatului sau irakian sa se bucure de o serie de derogari temporare.Presedintele Hassan Rouhani l-a primit pe ministrul de externe irakian, caruia i-a reiterat opozitia Iranului fata de prezenta trupelor americane in regiune. "Prezenta fortelor armate americane, fie in Irak, Afganistan sau in tarile din Golful Persic, este in detrimentul stabilitatii si securitatii regionale", a afirmat Rouhani.Dupa moartea lui Soleimani, parlamentul irakian a cerut guvernului sa puna capat prezentei trupelor straine in Irak.