Ministrul italian de externe spune ca tara "nu mai vrea migranti ilegali"

Seful diplomatiei italiene efectueaza luni o vizita de lucru la Tunis cu ministrul de interne Luciana Lamorgese, dar si cu Oliver Varhelyi, comisarul european pentru extindere, si Ylva Johansson, comisarul european pentru afaceri interne.Dupa o intalnire cu seful statului tunisian, Di Maio a spus ca tara sa "este pregatita sa prezinte toate ajutoarele necesare Tunisiei" pentru a lupta impotriva imigratiei ilegale.Insa "nu se pune problema de a-i lasa in Italia pe cei care vin in mod ilegal", a adaugat el, conform unui comunicat al presedintiei tunisiene.Negocierile dintre Italia si Tunisia vor continua "pentru a gasi formule de cooperare bilaterala", a mai spus ministrul italian, conform aceleiasi surse.Delegatia italiana si-a exprimat "sprijinul politic si economic" pentru Tunisia, "pentru a intari eforturile nationale (...) prin incurajarea investitiilor si crearea de locuri de munca in special in regiunile din interior", se mai arata in comunicat.La randul sau, presedintele Saied a afirmat din nou ca "solutiile de securitate nu permit singure sa se lupte impotriva imigratiei neorganizate".Numarul migrantilor din Italia a crescut cu aproape 150% in ultimele 12 luni, majoritatea venind din Tunisia, a declarat sambata ministrul italian de interne Luciana Lamorgese, care s-a deplasat inca de la sfarsitul lunii iulie in Tunisia pentru a discuta despre problema imigratiei clandestine.De la 1 august 2019 si pana la 31 iulie 2020, 21.618 de migranti au ajuns pe coastele italiene, o crestere de 148,7% comparativ cu cele 8.691 de sosiri de anul trecut, conform datelor prezentate sambata, la Milano, de Luciana Lamorgese.Aproximativ 41,6% dintre migranti au plecat din Tunisia, unde rata somajului a atins 18%, conform Institutului National de Statistica.La 7 august, seful diplomatiei italiene a spus ca tara sa ii va respinge incepand cu 10 august pe toti migrantii tunisieni ilegali.