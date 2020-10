Ministrul de Interne Gerald Darmanin se asteapta la atacuri noi in Franta: "Suntem intr-un razboi"

''Suntem intr-un razboi contra unui inamic care se afla atat in interior, cat si in exterior'', a declarat Gerald Darmanin pentru postul de radio RTL.''Trebuie sa intelegem ca au fost si vor exista alte evenimente precum aceste atacuri teribile'', a adaugat ministrul francez.Un barbat tunisian, care striga 'Allahu Akbar', a decapitat o femeie in varsta de 60 de ani intr-o biserica din orasul Nisa, din sud-estul Frantei. O a doua victima, paracliserul in varsta de 55 de ani al bisericii, a suferit, la randul sau, o taietura adanca la nivelul gatului, a declarat procurorul Jean-Francois Ricard.Cea de-a treia victima, o femeie in varsta de 44 de ani, a murit in urma multiplelor rani provocate de cutitul agresorului intr-un restaurant din apropiere unde se refugiase la scurt timp dupa ce a fugit din biserica printr-o usa laterala. Atacatorul a fost arestat dupa ce a fost impuscat de politisti.Un exemplar al Coranului, doua telefoane, un cutit cu o lama de 17 cm, folosit in atac, precum si alte doua cutite nefolosite au fost gasite la locul atacului.Parchetul National Antiterorist (PNAT) a deschis o ancheta pentru ''asasinat si tentativa de asasinat avand legatura cu o fapta terorista''.Postul de televiziune francez BFM a anuntat vineri ca in cadrul acestei anchete un barbat in varsta de 47 de ani, care s-a aflat in legatura cu autorul, a fost plasat in arest.