Ministrul german al economiei: Scuiparea politicienilor contravine constitutiei

O inregistrare video postata pe Twitter de un jurnalist al cotidianului Bild arata cateva zeci de persoane huiduindu-l si strigand "rusine" la adresa lui Spahn in momentul in care acesta a iesit de la o intalnire electorala a Uniunii Crestin-Democrate din care face parte, transmite Reuters "Oricine scuipa si agreseaza politicieni alesi in mod democratic incalca constitutia germana", a scris pe Twitter ministrul german al Economiei, Peter Altmaier.Spahn a declarat pentru Rheinische Post ca societatea va putea ramane unita doar daca va exista un dialog cu persoanele care se opun restrictiilor impuse pentru combaterea pandemiei."Dar functioneaza doar daca ambele parti sunt dispuse sa asculte. Cand oamenii striga, se scuipa si insulta reciproc, pur si simplu nu functioneaza", a afirmat Jens Spahn.