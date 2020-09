Ministrul german al transporturilor propune o retea paneuropeana de trenuri de mare viteza

Prin viitoarele legaturi feroviare Trans-Europ-Express (TEE), de exemplu distanta dintre Berlin si Barcelona , via Lyon, ar urma sa fie parcursa in 13 ore cu trenul de mare viteza. In prima faza a proiectului mai sunt prevazute legaturi intre Amsterdam si Roma, precum si intre Paris si Varsovia, care vor avea nevoie de imbunatatiri majore ale infrastructurii.A doua faza a initiativei are in vedere conectarea sudului Germaniei cu destinatii din estul si sudul Europei, precum si cu orase scandinave.Aceste legaturi depind de realizarea unor proiecte feroviare majore, cum ar fi cele din jurul orasului Stuttgart, tunelul Fehmarn Belt intre Germania si Danemarca pe sub Marea Baltica sau tunelul Brenner Base pe sub Alpi intre Austria si Italia."Conceptul nostru va fi baza pe care companiile ce opereaza trenuri de mare viteza si de noapte vor putea sa creeze conexiuni atractive", a declarat ministrul Andreas Scheuer, inaintea unei intalniri cu alti ministri europeni ai transporturilor la care vor fi discutate aceste propuneri.Ministrul german a cerut elaborarea unor programe de finantare europene pentru a face investitiile si achizitiile mai atractive pentru companiile feroviare. "O retea TEE de trenuri de noapte si de mare viteza poate fi creata pana in 2025. Dar trebuie sa incepem acum", a insistat el.Scheuer a schitat planurile sale pentru realizarea unor conexiuni feroviare directe intre metropolele europene in luna iunie, inainte ca Germania sa preia presedintia semestriala a Consiliului UE. Obiectivul sau este ca pana la incheierea acestei presedintii, la sfarsitul anului, sa obtina o declaratie comuna a statelor membre.