Scandalul "vaccinuri pentru VIP-uri" din Argentina. Ministrul Sanatatii a demisionat dupa ce a fost acuzat ca si-a vaccinat preferential prietenii

"Imi depun demisia din functia de ministru al sanatatii in conformitate cu dorinta dumneavoastra expresa", a scris Gonzalez Garcia intr-o scrisoare adresata presedintelui Alberto Fernandez, care a fost publicata vineri, 19 februarie.Secretarul de stat Carla Vizzotti va prelua ministerul, a anuntat biroul presedintelui.Scandalul a fost declansat de jurnalistul pro-guvernamental Horacio Verbitsky, in varsta de 71 de ani, care a declarat la o emisiune radio ca, dupa ce a vorbit la telefon cu Gonzalez Garcia, a fost chemat la Ministerul Sanatatii pentru a fi vaccinat.Avand in vedere varsta sa, munca si riscul personal, nu ar fi fost inca randul sau sa se vaccineze. In prima etapa sunt vaccinati varstnicii de peste 80 de ani si persoanele cu cel mai mare risc.In total, ministrul ar fi rezervat 3.000 de doze de vaccin pentru uz personal.Puternicul patron de sindicat Hugo Moyano se numara printre cei care au primit vaccinul mai devreme decat trebuia. Ar fi fost vaccinati si sotia lui Moyano si fiul lui de 20 de ani.In tara sud-americana este utilizat in principal vaccinul rusesc Sputnik V, iar primele doze de la AstraZeneca au ajuns recent.Pana in prezent, doar 390.000 din cei aproape 45 de milioane de argentinieni au primit vaccinul.De la inceputul pandemiei de COVID-19, s-a demonstrat ca aproximativ 2 milioane de persoane au fost infectate cu virusul in Argentina. Aproximativ 51.000 de pacienti au murit din cauze asociate cu infectarea.