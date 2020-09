Cehia: Ministrul Sanatatii a demisionat pe fondul cresterii numarului de infectari cu COVID-19

Intr-un mesaj pe Twitter , premierul Andrej Babis i-a multumit lui Vojtech pentru munca sa, afirmand ca acesta ar fi putut fi tinut minte drept cel mai bun ministru al Sanatatii daca nu si-ar fi folosit toata energia pentru a lupta contra epidemiei.Cresterile de cazuri noi de infectare cu coronavirus raportate de Cehia plaseaza aceasta tara pe locul al doilea in Europa in ce priveste ritmul imbolnavirilor in ultimele saptamani, dupa Spania, dupa ce autoritatile au ridicat inaintea verii aproape toate masurile luate in primul val al epidemiei.In ultimele 14 zile, Cehia a consemnat 193 de cazuri de coronavirus la 100.000 de locuitori, potrivit Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor.