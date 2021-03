Ministrul Sanatatii din Iordania a fost demis dupa ce sapte bolnavi de Covid-19 au murit din cauza unei pene de oxigen in spital

Pana de oxigen a avut loc sambata la saloanele de terapie intensiva, maternitate si de coronavirus, la un nou spital de stat aflat la vest de capitala Amman.Premierul Bisher al Khaswaneh a anuntat ca l-a concediat pe ministrul Sanatatii Nathir Obeidat. Prezentand scuze publice, premierul a spus ca guvernul poarta intreaga responsabilitate pentru incident."Aceasta este o greseala grava care nu poate fi justificata sau acceptata. Mi-e rusine de asta si nu o voi justifica", a spus Khaswaneh, adaugand ca asteapta rezultatele unei anchete judiciare.Obeidat a precizat ca poarta "responsabilitatea morala" pentru decesele pacientilor, care erau tratati pentru Covid-19 cand sectiile au ramas fara oxigen timp de aproape o ora.Regele Abdullah a vizitat spitalul intr-o miscare despre care oficialii au sustinut ca a avut loc pentru a dezamorsa tensiunile.Furia impotriva autoritatilor a dus in trecut la tulburari civile in Iordania."Cum se poate intampla asa ceva intr-un spital ca acesta?" a spus el la intrarea in spitalul de milioane de dolari, care a si-a inceput activitatea in august anul trecut.Unii politicieni au afirmat ca incidentul indica o administrare defectuoasa majora in spitalele guvernamentale.Iordania se confrunta cu o crestere a infectiilor cu Covid-19, atribuite in principal transmiterii rapide a variantei de coronavirus identificate pentru prima data in Marea Britanie, si a anuntat saptamana trecuta masuri mai stricte pentru a reduce raspandirea bolii.Iordania a raportat joi 8.300 de cazuri noi de COVID-19 si cel mai mare numar zilnic de morti de cand a aparut prima data pandemia in regat, acum un an.Tara, cu o populatie de aproximativ 10 milioane de locuitori, a inregistrat in total 385.533 de cazuri de Covid-19 si 5.224 de decese.