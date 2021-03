Acuzatii grave la adresa ministrului Sanatatii german si a sotului sau. Cei doi ar fi implicati in afaceri controversate cu masti anti-COVID

De unde au fost cumparate masti in 2020

Sotul ministrului, jurnalist

Potrivit Del Spiegel, peste o jumatate de milion de masti FFP2 a vandut Burda GmbH Ministerului federal german al Sanatatii.Contractele de achizitii ar putea releva un conflict de interese, deoarece Daniel Funke, sotul ministrului Sanatatii, Jens Spahn (CDU), lucreaza ca lobby-ist si manager de birou al reprezentantei Burda de la Berlin.Ministerul Federal al Sanatatii a cumparat anul trecut masti FFP2 de la Burda GmbH. Ministerul a transmis joi Comitetului pentru Sanatate o lista extinsa de companii cu care a incheiat contracte pentru livrarea mastilor de protectie. Intre companiile listate apare si Burda GmbH, care a livrat 570.000 de masti FFP2, la ministerul lui Spahn.Ministerul a spus publicatiei numite: "Contractul cu Burda GmbH a fost incheiat si procesat dupa primirea ofertei, utilizand o procedura standardizata, la preturi de piata", arata presa internationala.Un purtator de cuvant al Burda a declarat pentru Spiegel : "Consiliul de administratie al Hubert Burda Media a facut o oferta Ministerului Sanatatii, in aprilie 2020, pentru a ajuta la achizitionarea de masti, atunci cand guvernul federal cauta urgent marci comerciale." Potrivit purtatorului de cuvant al companiei, CEO-ul Burda, Paul-Bernhard Kallen, l-ar fi contactat direct pe ministrul Spahn.Sotul lui Spahn, Daniel Funke, lucreaza pentru Burda din 2007, initial ca jurnalist si sef al redactiei din Capitala, al revistei "Bunte". In septembrie 2019, el a preluat conducerea biroului de la Berlin, Burda Magazine Holding, o filiala detinuta in intregime de Burda GmbH. Potrivit companiei, in aceasta pozitie el are in atributii "sa stabileasca si sa mentina relatii cu partile interesate importante, din toate domeniile relevante ale societatii".Potrivit Burda, ocazia afacerii cu masti a aparut printr-o companie din Singapore , la care detine o participatie de zece la suta. Pretul mastilor de protectie a fost de 1,73 dolari fiecare. Mastile au fost predate Ministerului Federal al Sanatatii in 17 aprilie 2020 la Shanghai, care apoi a preluat si a finantat transportul aerian catre Germania.