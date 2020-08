Ministrul Snatatii din Republica Moldova, confirmat cu COVID-19: "E greu, atat moral, cat si fizic"

Viorica Dumbraveanu a facut anuntul pe Facebook "De sapte luni, Republica Moldova se confrunta cu o criza fara precedent. Sistemul medical, impreuna cu alte autoritati ale statului, cu cetatenii responsabili, incearca sa faca fata infectiei COVID-19. Toti impreuna am lucrat si lucram pana la epuizare.In tot acest rastimp, am luptat pentru viata fiecarui cetatean si am trecut peste greutati inimaginabile. Din pacate, am pierdut colegi si prieteni, care nu au reusit sa infrunte boala.In aceste momente si eu ma lupt cu boala. Nu in calitatea mea de ministru, dar ca pacient testat pozitiv la COVID-19. E greu, atat moral, cat si fizic, dar urmez tratamentul prescris de medici si sper ca voi trece cu bine de COVID-19.Aveti grija de sanatatea Dumneavoastra, este cel mai de pret lucru pentru care merita sa luptam in aceasta viata.Multumesc colegilor din sistemul medical, care muncesc zi si noapte, cu dedicatie si curaj.Sanatate tuturor si ganduri bune."