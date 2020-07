Ministrul spaniol de externe: In pofida deciziei Marii Britanii de a reinstitui autoizolarea persoanelor revenite din Spania, tara ramane un teritoriu sigur

"Spania este o tara sigura. La fel ca alte tari europene, Spania are noi focare. Nu este ceva neobisnuit. Cel mai important este ca Spania depune mari eforturi pentru a controla focarele", a declarat in fata presei ministrul spaniol de externe Arancha Gonzalez Laya.A doua destinatie turistica mondiala dupa Franta, Spania spera sa poata atrage suficienti turisti, mai ales germani si britanici, pentru a salva ce se mai poate din acest sezon estival.Insa numarul cazurilor de COVID-19 s-a triplat in Spania in ultimele doua saptamani, mai ales in Catalonia, o importanta regiune turistica, si in regiunea invecinata Aragon. Din cele peste 280 de focare de coronavirus monitorizate de autoritati, cele mai grave sunt in orasele Barcelona , Lerida si Zaragoza.Prin urmare, guvernul britanic a anuntat duminica reinstituirea masurii izolarii la domiciliu pentru 14 zile a persoanelor revenite din Spania, o decizie similara pentru 10 zile fiind luata de Norvegia , in timp ce Franta a ''recomandat insistent'' cetatenilor ei sa evite calatoriile in Catalonia.In acest timp autoritatile regionale spaniole iau masuri tot mai drastice pentru a preveni aparitia unor noi focare de COVID-19, precum purtarea mastii, inchiderea localurilor pe timp de noapte sau limitarea deplasarilor populatiei.Autoritatile din insula turistica spaniola Mallorca au inchis pentru urmatoarele doua luni strazi cu pub-uri frecventate de tineri turisti germani si britanici, dupa o serie de petreceri care nu au respectat regulile de prevenire a raspandirii noului coronavirus. O masura similara a fost decisa pentru Puerto Ballena, o strada din statiunea Magaluf situata la circa 10 kilometri sud-vest de Palma si care este preferata de turistii britanici.Insusi ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, le-a cerut turistilor germani aflati in Spania sa respecte masurile antiepidemice si a avertizat ca Mallorca ar putea deveni un al doilea Ischgl, referire la statiunea din Alpii austrieci frecventata de turisti europeni, unde la inceputul lunii martie s-a format un focar de coronavirus nedetectat atunci si care a infectat numerosi turisti straini care au raspandit mai departe noul coronavirus in tarile lor, printre care si Germania.