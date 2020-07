Miscarea Black Lives Matter: ce este, de unde a pornit si ce schimbari a produs

Patru sondaje recente, inclusiv unul lansat saptamana aceasta de catre firma Civis Analytics, sugereaza ca intre 15 si 26 de milioane de oameni din Statele Unite ale Americii au participat la manifestatiile declansate de moartea lui George Floyd, potrivit New York Times Aceste cifre denota ca protestele recente reprezinta cea mai mare miscare din istoria tarii, potrivit interviurilor cu savantii si expertii care au monitorizat numarul oamenilor implicati."Nu am vazut niciodata o participare atat de mare la proteste pentru o anumita problema, intr-o perioada atat de scurta", a declarat Neal Caren, profesor la Universitatea Carolina de Nord, din Chapel Hill.Specialistii au luat in calcul si posibilitatea ca sondajul sa fie eronat si sa existe oameni care sa sustina ca au participat la proteste, desi nu au facut-o. Cu toata acestea, chiar daca numai jumatate ar fi spus adevarul, sondajele sugereaza ca peste sapte milioane de oameni au participat la demonstratiile recente.Drept comparatie, Marsul Femeilor din 2017 au avut o prezenta de aproximativ trei-cinci milioane de oameni intr-o singura zi, dar acesta a fost un eveniment organizat. Astfel, protestele Black Lives Matter, care nu au avut parte de o organizare bine pusa la punct, par sa fi depasit cu mult aceste numere.Marsurile pentru drepturile civile din anii '60 au fost considerabil mai mici: "Vorbim despre sute de mii de oameni la protestele din acea perioada, dar nu despre milioane", spune Deva Woodly, profesor asociat de politica la New School.Chiar si protestele pentru schimbarea guvernului sau pentru idependenta au de obicei succes atunci cand implica 3,5% din populatie in momentele de varf, potrivit unei analize a protestelor internationale facuta de Erica Chenoweth, profesoara la Harvard Kennedy School.Prezenta exacta la proteste este dificil de calculat si a generat dispute. Totalul oficial este adesea estimat de organizatori, de politie si de rapoartele posturilor de stiri locale.Numerele sunt extraordinare. De exemplu, pe 6 iunie, cel putin 50.000 de persoane au protestat in Phiadelphia, 20.000 in Parcul Chicago Uniun si pana la 10.000 la Podul Golden Gate, conform estimarilor lui Edwin Chow, profesor la Universitatea Texas.In Statele Unite au fost peste 4.700 de manifestatii, cu o medie de 140 pe zi de cand au inceput protestele la Minneapolis, pe 26 mai, potrivit unei analize Times."Raspandirea geografica a protestelor este o caracteristica importanta si ajuta la constientizarea profunzimii si dimensiunii miscarii", a declarat Kenneth Andrews, profesor de sociologie la Universitatea din Carolina de Nord.Unul dintre motivele pentru care au existat proteste in atatea locuri din Statele Unite este sprijinul acordat organizatiilor precum Black Lives Matter. Desi grupul nu directioneaza neaparat protestele, ofera materiale, indrumari si un cadru nou pentru activisti, a mai explicat profesorul Woodly. Activistii apeleaza la retelele de socializare pentru a distribui rapid detaliile protestelor unui public larg.Black Lives Matter exista din 2013, dar opinia publica si-a schimbat radical perceptia asupra miscarii de-a lungul timpului, oferind un sprijin mult mai mare protestelor recente. In anul 2013, Alicia Garza, Patrisse Cullors si Opal Tometi au conceput acest proiect, numit #BlackLivesMatter, ca raspuns la achitarea ucigasului lui Trayvon Martin, George Zimmerman.Trayvon Benjamin Martin a fost un afro-american, in varsta de 17 ani, din Miami Gardens, Florida. Acesta a fost impuscat mortal de George Zimmerman, in Stanford, Florida. Tatal lui Martin plecase sa o viziteze pe logodnica lui, in Twin Leakes, Stanford, fiind insotit si de adolescent.In seara de 26 februarie 2012, Martin se intorcea singur la casa logodnicei tatalui, fiind plecat la un magazin din apropiere. Zimmerman, un membru al comunitatii care facea parte din organizatiile care previn violenta si crimele facand patrule, l-a observat pe Martin si l-a raportat politiei din Sanford, sustinand ca este suspect. Cateva minute mai tarziu, a avut loc o altercatie intre cei doi si Zimmerman l-a impuscat fatal pe Martin in piept.Perceptia asupra protestelor poate sa fie influentata si de tara in care acestea au loc. Pozitia adversa pe care administratia Trump a adoptat-o in problemele precum armele, schimbarile climatice si imigratia a dus la un numar mai ridicat de proteste decat sub orice alta presedintie de la Razboiul Rece.Potrivit unui sondaj publicat de The Washington Post si de Fundatia Familiei Kaiser, unul din cinci americani a declarat ca a participat la un protest de la inceputul administratiei Trump, iar 19% au declarat ca este pentru prima data cand participa la proteste.Peste 40% dintre statele din America au gazduit cel putin un protest. Spre deosebire de protestele anterioare ale Black Lives Matter, aproape 95% dintre statele care au avut un protest recent au o populatie majoritara alba.Potrivit sondajului realizat de Civis Analytics, miscarea pare sa fi atras protestatari mai tineri si mai bogati, grupa de varsta cu cea mai mare pondere fiind cea cu protestatari sub 35 de ani. In privinta veniturilor, cea mai mare pondere a fost inregistrata de oamenii care castiga peste 150.000 de dolari pe an.Jumatate dintre cei care au participat la proteste sustin ca a fost pentru prima data cand s-au implicat intr-o forma de activism. In plus, majoritatea a declarat ca s-au uitat la cel putin un videoclip, in ultimul an, in care politia a fost violenta in raport cu protestele sau cu comunitatea oamenilor de culoare, fapt care i-a facut sa fie mai empatici si sa sprijine mai mult miscarea Black Lives Matter.Protestele se suprapun cu un alt moment de criza, cea mai decastatoare pandemie globala din istoria moderna."Din cauza ca esti blocat acasa si nu reusesti sa faci la fel de multe, se amplifica ceva ce este deja critic, ceva care este deja un catalizator puternic, iar aici intervine videoclipul", spune Daniel Q. Gillion, profesor la Universitatea din Pennsylvania, care adauga ca este imposibil sa nu te emotioneze videoclipul cu George Floyd.Numarul protestelor a scazut considerabil in ultimele doua saptamani, potrivit Cortd Counting Consortium, dar schimbarea produsa de proteste intr-o perioada asa scurta de timp este semnificativa.In Minneapolis, consiliul local s-a angajat sa-si demonteze departamentul de politie, pe cand la New York, parlamentarii au abrogat o lege care secretiza documentele disciplinare ale politiei.Orasele si statele din America au adoptat legi noi care interzic sufocarea. Parlamentarii din Mississippi au decis, prin vot, sa isi retraga drapelul de stat, care include o emblema de lupta confederata.