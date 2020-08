Miscarea QAnon, declarata de FBI "potentiala amenintare terorista interna", a ajuns si in Romania. Membrii gruparii au participat la un protest in Piata Victoriei

Articolul din The Guardian

Conturi inchise

Teoriile

Membrii au participat la un protest, in Piata Victoriei, impotriva restrictiilor generate de pandemie, afisand pancarte pe care scria "Noi suntem Q", si Trump = Lumea libera, dar purtand si tricouri negre, cu sigla si sloganul gruparii, "Where we go one, we go all".Au fost descoperite peste 170 de grupuri, pagini si conturi Qanon pe Facebook si pe Instagram, care au, impreuna, peste 4,5 milioane de urmaritori. Conturile si grupurile au fost identificate in 15 state, inclusiv in Romania, potrivit The Guardian Miscarea QAnon este pro-Trump, adeptii raspandind teoria conform careia Statele Unite sunt conduse din umbra de un "stat paralel", sau "deep state". Acestia mai sustin ca ar exista un razboi secret intre Trump si elita mondiala, care ar forma statul paralel, adica lideri democrati, miliardari si vedete de la Hollywood.La finalul lunii iunie, gruparea ar fi avut peste 3 milioane de adepti, iar in 9 august ar fi depasit peste 4 milioane, unele grupuri inregistrand chiar o crestere de 200 de mii de membri intr-o luna, conform sursei citate. FBI catalogheaza gruparea QAnon ca "potentiala amenintare terorista interna". Facebook a anuntat ca a inchis o retea de circa 120 de conturi false din Romania, care il promovau pe Donald Trump , potrivit unui raport publicat de Digi 24 "Activitatea avea originea in Romania si se concentra pe SUA. Am descoperit aceasta retea in contextul investigatiei noastre privind comportamentul suspect, coordonat si neautentic de dinaintea alegerilor din 2020 in Statele Unite", arata raportul.La finalul lunii iunie, QAnon avea peste 100 de pagini, conturi si grupuri pe Facebook si Instagram, iar cel mai mare grup avea nu mai putin de 150.000 de membri."Lupta cu QAnon pe Facebook nu e noua pentru noi. Luam masuri impotriva conturilor, grupurilor si paginilor afiliate QAnon care incalca politica noastra", a declarat, sub protectia anonimatului, un reprezentant Facebook."Vrem sa oprim QAnon, deoarece mesajele sale erodeaza increderea in institutii, imprastie dezinformari si stiri false din domeniul medical si instiga la actiuni extremiste violente.Dar trebuie sa explicam de ce acest continut trebuie interzis. Scopul nu il reprezinta suprimarea dreptului la opinie, ci recladirea increderii in institutii si politici electorale", a spus Brian Friedberg, cercetator la Harard Shorenstein Center's Technology & Social Change Project.Pe langa promovarea lui Donald Trump, adeptii gruparii au si alte teorii de domeniul fantasticului. De exemplu, sustin ca Gloria Vanderblit arata mai tanara cu 30 de ani pentru ca "elita criminala a lumii bea sangele copiilor dupa ce acestia sunt chinuiti, torturati, astfel incat sa elibereze adrenalina, pentru ca adrenalina contine minunea care le da posibilitatea de a-si conserva tineretea si a-si prelungi viata" si ca vedeta ar fi murit anul trecut pentru ca nu a mai avut acces la sursa tineretii vesnice.