Misiunea spre Venus in 2030, anunta Agentia Spatiala Europeana

Anuntul a fost facut la o saptamana dupa ce NASA a dezvaluit ca va lansa doua sonde spre Venus, Davinci+ si Veritas, intre anii 2028 si 2030.Proiectul s ondei EnVision, care se afla in competitie cu cel al unei alte misiuni, denumita Theseus, a fost in cele din urma selectionat de comitetul pentru programe stiintifice din cadrul ESA datorita tehnologiei sale revolutionare, a explicat intr-un comunicat agentia europeana, alcatuita din 22 de tari membre.Sonda va avea la bordul ei o serie de instrumente europene, care vor oferi "o vedere globala asupra planetei Venus, de la nucleul sau intern si pana la atmosfera ei inalta, pentru a stabili cum si de ce Venus si Terra au evoluat atat de diferit".Venus are aproximativ aceeasi marime si aceeasi compozitie chimica cu Terra, insa a cunoscut o schimbare climatica spectaculoasa, evoluand "intr-o atmosfera toxica si este invaluita de nori grosi si bogati in acid sulfuric", a detaliat ESA.Cea mai apropiata oportunitate de lansare pentru sonda EnVision este anul 2031, alte optiuni fiind posibile in 2032 si 2033. Dupa lansare, EnVision va avea nevoie de circa 15 luni pentru a ajunge la destinatie si de 16 luni suplimentare pentru a-si stabili orbita, cuprinsa intre 220 si 540 de kilometri deasupra planetei Venus. Spectrometrele de la bord vor monitoriza gazele din atmosfera si vor analiza compozitia de la suprafata planetei, "in cautarea oricarei schimbari asociate unor semne de vulcanism activ". Un radar furnizat de NASA va trimite imagini si harti cu suprafata planetei.Un alt instrument va permite, in plus, analizarea structurii interne a lui Venus si a campului sau gravitational.Precedenta misiune lansata de ESA spre Venus, denumita Venus Express, s-a desfasurat intre anii 2005 si 2014 si a vizat in principal studierea atmosferei acestei planete.