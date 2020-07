Misterioasa "Atena". Cum s-a dezvoltat legenda vie a protestatarei goale din Portland

Legenda urbana a Atenei - vie printre protestatarii din Portland

Cum sa castigi un protest - versiunea Portland

Prima mentiune a misterioasei protestatare in mediul online apare vineri, 18 iulie, chiar in timpul protestului, pe pagina de Twitter a jurnalsitului Donovan Farley, care nu doar a publicat un clip cu protestatara goala dar i-a si dat apelativul cu care este cunoscuta acum: Atena, zeita razboiului in mitologia greaca.Pana acum adevarata Atena nu si-a dezvaluit identitatea - si nici altcineva nu a reusit sa o identifice, si din motiv ca purta o masca de protectie si un fes, dar si din faptul ca in majoritatea imaginilor online sta cu fata catre fortele de ordine. Faptul ca a reusit sa ramana anonima tot acest timp nu a facut decat sa creasca gradul de mister si de interes ce inca ii inconjoara actiunile din fata fortelor de ordine.Fotograful Dave Killen, prezent la protestul din Portland din acea seara a povestit mass mediei cum s-a desfasurat aparitia "Misterioasei Atena". "Era aproape ora 2 noaptea cand << Atena >> si-a facut aparitia, purtand doar o amsca de protectie si o caciula. A aparut pe trecerea de pietoni, asazandu-se pe betonul strazii, ridicandu-si picioarele in aer si lasandu-i pe toti cei prezenti uimiti si blocati. Era incredibil de vulnerabila. Ar fi fost incredibil de dureros sa fi fost impuscat cu oricare dintre munitiile folosite de catre fortele de ordine si sa nu ai nicio haina pe tine", a declarat aceasta.Potrivit presei de peste ocean, fortele de ordine incepusera sa foloseasca forta pentru a sparge multimea de protestatari, chiar Politia din Portland anuntase pe Twitter ca va folosi gaz lacrimogen impotriva multimii. Se pare astfel ca "Atena" a aparut exact la momentul oportun, reusind cel putin sa distraga fortele de ordine care incepusera sa traga cu gloante de cauciuc la picioarele ei.Surprinzator, aparitia "Atenei" pare sa-i fi uimit pe politisti, caci dupa 10 minute de la aparitia acesteia acestia au parasit protestul.Pentru protestatari toata aceasta desfasurare a evenimentelor nu a facut decat sa creasca mitul "Atenei" astfel incat aceasta sa devina un simbol al acestor proteste, cele mai largi din istoria recenta a Statelor Unite.O tanara, care nu purta nimic in afara de o masca de protectie neagra si o caciula, s-a indreptat linistita spre fortele de ordine inarmate pana in dinti si camuflate ca pentru o zona de razboi pe o strada din Portland, in seara zile de sambata, 18 iulie.Fortele de ordine, trimise de catre adminsitratia Trump, in ciuda criticilor venite de la oficialii locali, au lansat gaze lacrimogene si au retinut nenumarati activisti ce au continuat protestele declansate de uciderea lui George Floyd de catre politia din Minneapolis in data de 25 mai.Imaginile cu protestatara in pielea goala au capatat o aura suprarealista mai ales dupa ce inregistrarile arata cum fortele de ordine se retrag odata cu aparitia ei.Aceasta a stat in fata fortelor de ordine in pozitii de yoga, fapt ce a contribuit la surealismul imaginilor.