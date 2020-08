Moldova: Opozitia il denunta pe prim-ministru dupa organizarea nuntii fiului sau in timpul pandemiei: "Nedreptatea si nerusinarea prim-ministrului lui Dodon intrec orice masura"

Fiul premierului Ion Chicu s-a casatorit vineri, intr-o locatie de lux din raionul Ialoveni, in conditiile in care nuntile sunt interzise in Republica Moldova din cauza pandemiei de Covid-19, scrie presa din Moldova . Zona a fost impanzita de agenti de paza, care nu au permis jurnalistilor nici macar sa se apropie de restaurant."Oamenii mor, dar prim-ministrul lui Dodon face nunta. Nedreptatea si nerusinarea prim-ministrului lui Dodon intrec orice masura. Prim-ministrul a hotarat in august ca toti oamenii care vor face nunti sau cumetrii vor fi pedepsiti si vor fi obligati sa plateasca amenzi mari sau chiar sa faca inchisoare. Tot el vorbea la televizor in bataie de joc despre toti cei care macar s-au gandit sa faca ceremonii. Insa lui i se poate?! A facut nunta mare si a incalcat hotararea semnata de el, regulile situatiei de urgenta si propriile cuvinte. Ce vrea sa arate oamenilor prim-ministrul cu asta? Ca e mai presus de lege? Ca-si poate bate joc de lege si de oameni fara sa pateasca nimic? Ca el poate face ce vrea in tara asta, in timp ce oamenii simpli raman fara lucru, nu-si vad familiile, traiesc de pe o zi pe alta?", a comentat Maia Sandu.In opinia presedintei PAS, actiunile prim-ministrului sunt o sfidare evidenta a legii si reprezinta o amenintare la adresa securitatii si sanatatii publice si trebuie pedepsite contraventional si penal."Nicio persoana nu poate fi mai presus de lege, indiferent de functia pe care o detine. La toamna vor zbura cu totii din functii si vom face ordine. E vremea ca legea sa fie egala pentru toti", a mai spus Maia Sandu, potrivit jurnal.md