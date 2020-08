Moment decisiv pentru iesirea din criza politica si economica a Libanului, exacerbata de exploziile din Beirut. Cine este noul prim-ministru al tarii

Numirea lui Adib, in varsta de 48 de ani, a venit la cateva ore inainte de sosirea presedintelui francez Emmanuel Macron in tara, acesta cerand liderilor libanezi sa formeze rapid un guvern pentru a scoate tara din criza politica si economica exacerbata de exploziile din Beirut din 4 august, potrivit Reuters "A fost presiunea apelurilor sale catre toata lumea, presiunea venirii sale in Liban , presiunea tuturor celor care nu doresc sa-l supere", a spus un politician libanez, care a adaugat ca "nimeni nu isi poate permite un proces de lunga durata" pentru negocierea unui nou guvern.Mustapha Adib a fost ambasadorul Libanului la Berlin din 2013, fiind de asemenea un consilier apropiat al fostului premier Najib Mikati.Adib urmeaza sa isi aleaga ministrii care vor face parte din guvern, cabinetul condus de premierul demisionar Hassam Diab continuand sa guverneze tara pana la formarea noului executiv.