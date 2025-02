Moment istoric pentru Argentina: si-a platit toate datoriile de dupa falimentul din 2001

Argentina a rambursat vineri ultimele titluri emise dupa inghetarea depozitelor bancare in timpul crizei financiare din anul 2001, anuntand oficial sfarsitul pentru 'corralito', in timp ce presedinta Cristina Kirchner a dat asigurari ca va continua politica de dezindatorare pentru a garanta 'independenta' tarii in fata volatilitatii pietelor internationale, relateaza agentiile AFP si EFE.

'Am incheiat plata corralito. Fara datorii suntem mai liberi', scrie acum pe pagina sa de internet a Ministerului argentinian al Economiei. Ultimele titluri rambursate au o valoare de 2,19 miliarde de dolari, 78% din suma fiind platita creditorilor externi si restul de 22% celor din Argentina.

Dupa ce populatia a retras 22 de miliarde de dolari din banci in decursul a numai 3 luni, pe data de 1 decembrie 2001, guvernul de la Buenos Aires anunta celebrul 'corralito' si anume inghetarea tuturor depozitelor bancare pentru a impiedica retragerea si a restului de 70 de miliarde de dolari ramasi in sistemul bancar, ceea ce ar fi condus la falimentul bancilor.

Aceasta decizie a declansat cea mai grava criza economica si sociala din aceasta tara. Cateva zile mai tarziu, FMI-ul a refuzat sa acorde Argentinei un imprumut de 1,26 de miliarde de dolari si pe 23 decembrie guvernul anunta ca tara a intrat in incetare de plati, datoria sa fiind atunci de peste 100 de miliarde de dolari. In consecinta, guvernul a fost nevoit sa se imprumute si a emis titluri in valoare de 19.6 miliarde de dolari, ultimele fiind rambursate vineri.

'O perioada istorica s-a incheiat', anunta joi presedinta Cristina Kirchner, sustinand ca 'ceea ce rambursam acum nu este altceva decat ceea ce bancile ar fi trebuit sa ramburseze cetatenilor'. Ea a mai subliniat ca datoria in dolari a tarii sale, ce reprezenta in anul 1992 un procent de 92% din PIB, este astazi de 'numai 8,4% din PIB', dupa ultimele rambursari.

Dar in cazul multor argentinieni cosmarul pierderii depozitelor bancare dupa ce bancile straine au parasit Argentina fara sa-si ramburseze clientii nu s-a terminat inca. Unii si-au recuperat de-a lungul anilor banii din banci in urma unor decizii ale justitiei, insa altii se lupta in continuare pentru depozitele lor.

