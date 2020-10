Momente cheie ale administratiilor americane, in secolul XXI. Deciziile istorice adoptate de Bush Jr., Obama si Trump

Administratia George W. Bush jr. (2001-2008)

Redam retrospectiv cateva dintre deciziile reprezentative adoptate de fiecare administratie:- Presedintele american a semnat, la 2 august 2005, Acordul CAFTA pentru deschiderea de noi piete pentru lucratorii americani si bunurile produse in Statele Unite, fiind eliminate tarifele pentru aproximativ 80% dintre bunurile exportate.- La 7 iunie 2001, a fost promulgata legislatia pentru reducerea taxelor, fiind vorba de reduceri in cuantum de 1,35 trilioane pe o durata de zece ani.- In data de 10 august 2005, a adoptat legea cunoscuta drept ''The Highway Bill'' pentru modernizarea retelei de drumuri, poduri si sisteme de tranzit in masa, parte a unui plan multianual de finantare. Programul viza investitii de peste 286 miliarde de dolari in domeniul transporturilor.- In 2005, a semnat Legea pentru cresterea sigurantei si calitatii pacientilor in scopul imbunatatirii serviciilor de sanatate pentru americani, fiind implementat un sistem voluntar de raportare a erorilor medicale.- Dupa o perioada de zece ani, la 8 august 2005, a fost adoptata prima lege dedicata planului national energetic cu scopul cresterii independentei energetice a SUA, modernizarea retelei existente, incurajarea eficientei energetice si promovarea surselor energetice alternative si regenerabile. In 2007, Bush a semnat un nou document important in domeniul energetic - Legea Independentei si Securitatii Energetice cu scopul asumat al extinderii combustibililor alternativi.- In domeniul asigurarilor medicale a fost adoptata, in 2003, o noua prevedere prin care persoanele varstnice si cele cu dizabilitati isi puteau alege planul de sanatate si beneficiile mai bune de tratament.- A sprijinit reforma in domeniul social, promovand un program saptamanal de lucru de 40 de ore, fie in cadrul unei activitati desfasurate independent, fie intr-o forma organizata.- Administratia Bush a suplimentat fondurile necesare misiunilor externe ale armatei in razboiul impotriva terorismului. Pe fondul luptei de combatere a terorismului au fost luate masuri configurate sub forma legii cunoscute drept - ''Patriot Act'' (26 octombrie 2001). In mandatul sau a avut loc reorganizarea structurilor de informatii in cadrul Departamentului Securitatii Interne.- La 28 martie 2001, presedintele american a anuntat ca SUA nu va implementa Protocolul de la Kyoto privind reducerea gazelor cu efect de sera.- A intensificat parteneriatele cu state din Europa, Orientul Mijlociu, Asia, Africa pentru schimbul de informatii si coordonarea agentiilor de aplicare a legii in razboiul impotriva terorismului. A fost sprijinit procesul de transformare a NATO pentru a face fata amenintarilor secolului 21, iar pentru stoparea raspandirii armelor de distrugere in masa la nivel international a promovat instituirea Initiativei de Proliferare a Securitatii, precum si alte coalitii multilaterale de profil. Administratia sa a reusit sa determine Libia sa renunte la programele avansate de rachete si de arme de distrugere in masa. Au fost semnate acordurile pentru siturile de aparare balistica in Republica Ceha si Polonia si a negociat acordul NATO pentru angajarea planurilor de desfasurare a instalatiilor pentru rachete balistice in Europa.- Pe fondul crizei economice internationale administratia condusa de Barack Obama a adoptat, in 2009, Legea pentru Redresarea si Reinvestirea economiei americane, fiind avansat un pachet stimulativ de un trilion de dolari. Au fost adoptate, deopotriva, masuri pentru a preveni declansarea unei crize similare.- In 20 ianuarie 2009 a semnat legea, denumita ''Lilly Ledbetter Fair Pay Act'', privind sporirea drepturilor femeilor in SUA pentru reducerea decalajelor existente, comparativ cu barbatii, in ce priveste reprezentativitatea pe piata muncii- A adoptat, in 2010, cunoscuta lege din domeniul sanatatii - ''ObamaCare'' (''Patient Protection and Affordable Care Act'') prin care circa 32 de milioane de americani au devenit parte a sistemului de ingrijire a sanatatii.- In sectorul energiei verzi, administratia Obama a angajat 90 de miliarde de dolari pentru sustinerea politicilor de incurajare a acestui sector, s-a reusit o reducere cu 50% a costurilor de productie pentru companiile din domeniu. Au fost luate, de asemenea, masuri pentru reducerea importurilor energetice cu circa 30%, iar, comparativ, cu anul 2008, a fost inregistrata, la nivelul anului 2016, o crestere de circa 77% a productiei SUA de petrol nerafinat.- A sprijinit veteranii americani prin alocarea unor fonduri sporite, in 2010 si 2011, catre Departamentul pentru Chestiunile Veteranilor, sumele fiind distribuite pentru imbunatatirea serviciilor oferite acestei categorii reprezentative a natiunii americane.- Programele si initiativele sociale avansate de prima doamna Michelle Obama au fost sustinute de administratia Obama. Una dintre aceste initiative, intitulata ''Healthy Hunger-Free Kids Act'', a vizat imbunatatirea consumului nutritional pentru elevi in America - In mandatul sau, razboiul impotriva terorismului a cunoscut valente importante, cel mai important fiind uciderea, in 2011, a lui Osama Bin Laden, liderul retelei Al Qaida, si destructurarea, in parteneriat cu state aliate, a unor factiuni de celule teroriste sau de lideri cautati pentru acte de terorism - A restabilit legaturile diplomatice cu statul cubanez, fiind primul presedinte american, de dupa 1928, care a pasit, in decembrie 2014, pe teritoriul cubanez.- Acordul nuclear cu Iranul a fost semnat, in 2015, in urma unor sesiuni de negocieri, alaturi de lideri din China , Germania, Rusia si Uniunea Europeana.- Pentru contributiile sale pentru promovarea pacii pe plan international a fost recompensat, in 2009, cu Premiul Nobel pentru Pace.- Adoptarea, in 2018, a legii pentru modificarea sistemului fiscal si pentru sprijinirea locurilor de munca a reprezentat o schimbare semnificativa in ultimele trei decenii.- Pentru stoparea imigratiei ilegale si a tranzitarii frontierei in vederea reducerii criminalitatii a semnat, in ianuarie 2017, ordinul executiv pentru construirea unui zid de securitate la granita cu Mexicul, in octombrie 2020 fiind amenajati 597 de km din portiunea de granita.- A supravietuit, in 2018, procedurii de destituire, in Congresul SUA, in urma acuzatiilor de abuz de putere si de obstructionare a Congresului.- Ajunge la un acord cu Mexic si Canada , in octombrie 2018, privind acordul de liber schimb pentru inlocuirea Tratatului NAFTA. La 1 iulie 2020, a intrat in vigoare noua intelegere - ''US-Mexico-Canada Agreement''.- In decembrie 2018, a semnat legea pentru reformarea sistemului judiciar american, intitulata ''First Step Act''. A numit 53 de judecatori intr-un timp relativ scurt, comparativ cu Barack Obama care a numit 55 de judecatori pe durata celor doua mandate la Casa Alba - A continuat razboiul impotriva terorismului, in octombrie 2019, fiind ucis liderul terorist Abu Bakr al-Baghdadi, al retelei ISIS.- In mai 2018, a retras SUA din Acordul nuclear cu Iranul, in octombrie 2019 a cerut retragerea trupelor americane din nordul Siriei, iar in 3 ianuarie 2020 a ordonat uciderea generalului iranian Qassem Soleimani.- A semnat, in decembrie 2019, ordinul de infiintare a unei noi arme in cadrul fortelor armate ale SUA, respectiv Forta Spatiala. Este primul serviciu militar creat de la momentul 1947, cand a avut loc constituirea Fortelor Aeriene Americane.- A cerut, in mod expres, cresterea contributiilor aliatilor pentru aparare in cadrul Aliantei Nord-Atlantice. Raportat la anul 2016, cheltuielile cu apararea, in cadrul Aliantei, au crescut cu 69 de miliarde de dolari.- In noiembrie 2019 a inceput procedura de retragere a SUA din Acordul de la Paris privind climatul.- Cea mai dificila provocare pentru administratia Trump este reprezentata de pandemia de coronavirus, peste 8,6 milioane de americani fiind infectati si peste 220.000 sute de mii fiind ucisi, conform datelor centralizate la 26 octombrie 2020.