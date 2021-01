Momentul emotionant in care un fost caine politist de reintalneste cu stapanul lui, dupa ani de zile

Ofiterul cheama cainele afara, in fata casei. Amintindu-si imediat cine este, ii sare in brate pare ca incepe sa planga, avand ochii umezi, potrivit mirror.co.uk Mai multi oameni au intrebat de ce au fost despartiti cei doi, astfel ca politia Xichuan a explicat ca ofiterii nu au suficient timp pentru a se ocupa de cainii pensionati, ce necesita o atentie speciala."In general, cainii de politie sunt bine hraniti la centrul de antrenament, dar ofiterii nostri nu si-au putut dedica timpul pentru a se juca sau a face exercitii cu cainii pensionati. Vor fi mai bine ingrijiti intr-o familie adecvata, decat sa stea in centrul de instruire".Citeste si: Liviu Tulbure, unul dintre cei mai cunoscuti fotografi din Timisoara, a pierdut lupta cu COVID-19. "Drum lin spre stele, cautand o lumina mai buna"