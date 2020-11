Monolitul argintiu descoperit intr-un desert din Utah a disparut la fel de misterios cum a aparut

Disparitia a avut loc candva in jurul serii de vineri, a anuntat agentia locala pentru administrarea terenurilor, conform CNN, citat de Digi 24.Agentia pentru administrarea terenurilor din Utah a anuntat, intr-o postare pe Facebook , ca misteriosul monolit a disparut vineri noapte din zona in care fusese descoperit."Am primit informatii sigure ca structura instalata ilegal, denumita << monolit >>, a disparut de pe spatiul public. Agentia noastra nu a indepartat structura, ea fiind considerata proprietate privata", au anuntat autoritatile pe Facebook.Bizarul obiect a fost descoperit in 18 noiembrie de ofiteri ai Departamentului pentru Siguranta Aeriana din Utah, din elicopter. Biologii au estimat ca ar avea intre 3 si 4 metri inaltime si arata de parca ar fi fost pozitionat la sol si nu aruncat sau lasat sa cada.Locul exact unde s-a aflat misterioasa structura, cine l-a pus acolo sau cine l-a indepartat raman necunoscute.