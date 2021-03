Piers Morgan si-a dat demisia de la emisiunea "Good Morning Britain" dupa ce a atacat-o pe Meghan Markle

Desi Ofcom nu a specificat numele Morgan, a precizat ca analizeaza emisiunea de luni, acuzatii de limbaj ofensator fiind facute de 41.015 telespectatori. Ofcom a reactionat luni pe Twitter dupa ce mii de persoane s-au plans de afirmatiile lui Morgan, care s-a folosit de emisiunea "Good Morning Britain" pentru a o ataca pe Meghan Markle dupa interviul cu Oprah Winfrey.El a facut remarci despre "sanatatea mintala" a lui Meghan Markle, care a spus ca a avut ganduri de sinucidere, si ca s-a adresat familiei regale "pentru ajutor" doar pentru a fi refuzata."La cine te-ai dus? Ce ti-au spus? Imi pare rau, nu cred niciun cuvant din ce a spus Meghan Markle", a comentat Morgan. "Nu as fi crezut-o nici daca mi-ar fi citit buletinul meteo".Prezentatorul ITV Piers Morgan a parasit emisiunea "Good Morning Britain" dupa aceste comentarii despre sotia printului Harry.Televiziunea a confirmat marti ca in urma unor discutii cu Piers Morgan s-a decis ca acesta sa paraseasca emisiunea. "ITV a acceptat decizia sa si nu face alte comentarii", potrivit Variety.Morgan, care si-a inceput cariera ca jurnalist de presa scrisa si a fost gazda show-ului de la CNN "Piers Morgan Live", a inceput sa lucreze la "Good Morning Britain" in 2015 ca invitat special si apoi permanent, alaturi de co-prezentatoarea Susanna Reid.