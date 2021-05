Trei morti intr-un schimb de focuri care a avut loc la un cazino din SUA. Atacatorul a descarcat arma in prieteni de-ai unui inamic

Evenimentul deosebit de grav a avut loc in seara zilei de sambata, 1 mai. O a patra persoana a fost ranita grav.In jurul orei 19.30 a fost facut primul apel la serviciile de urgenta care anunta focuri de arma la Cazinoul Oneida.Oamenii legii l-au impuscat pe agresor, potrivit fox11online.com Supravietuitorul a fost transportat de urgenta la un spital din Milwaukee."Se pare ca a fost un eveniment planificat, nu un atac aleatoriu, astfel ca nu exista nicio amenintare pentru comunitate", a declarat seriful Kevin Pwlak.In plus, oamenii legii banuiesc ca atacatorul avea "legaturi cu cazinoul Oneida" si ca ar fi vrut sa impuste pe cineva anume, dar ca persoana in cauza nu se afla in incinta cazinoului, astfel ca a indreptat pistolul spre prieteni sau cunoscuti de-ai tintei initiale."A vizat o anumita victima care nu era acolo, dar a decis totusi sa-i impuste pe unii dintre prietenii sau colegii de munca ai victimei, se pare", a mai spus Pawlak. Unul dintre martori a declarat ca el si mama lui tocmai ce ajunsesera la cazino pentru a juca bingo cand au auzit focurile de arma."Am intrat in parcare si am iesit. Am putut auzi impuscaturile. Toata lumea a inceput sa alerge spre noi. Nu stiam ce se intampla cu adevarat, asa ca ne-am intors la masina.Aproximativ 20 de secunde mai tarziu am auzit alte 15 focuri de arma, iar apoi au inceput sa vina politisti din toate directiile", a povestit martorul.