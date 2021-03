Bilantul negru al exploziilor care au ras cartiere intregi din Guineea Ecuatoriala. Aproape 100 de oameni au murit si peste 600 au fost raniti

Acuzatiile aduse de presedinte

Trei copii in varsta de 3, respectiv 4 ani, au fost scosi in viata de sub ruine si transportati la spital, potrivit TVGE, televiziune de stat aflata in subordinea ministerului informatiei.Presedintele Teodoro Obiang Nguema (78 de ani), care conduce cu o mana de fier aceasta tara de mici dimensiuni din Africa Centrala de aproape 42 de ani, i-a acuzat pe fermierii din apropierea taberei ca au scapat de sub control arderile miristilor, dar a criticat si neglijenta militarilor insarcinati cu supravegherea arsenalului din tabara militara Nkoa Ntoma din Bata, capitala economica a tarii. Exploziile foarte puternice , care au avut loc la intervale destul de lungi in cursul dupa-amiezii, au devastat literalmente cladirile taberei in care se aflau militari din fortele speciale si jandarmi, precum si familiile acestora. Totodata, exploziile au distrus, iar in unele cazuri au ras, nenumarate case din cartierele aflate in apropiere.In noaptea de duminica spre luni cladirile au continuat sa arda si inca se mai puteau auzi, din cand in cand, detonari de intensitate slaba.Bilantul victimelor a fost anuntat luni seara, pe Twitter , de vicepresedintele responsabil cu apararea si securitatea, Teodoro Nguema Obiang Mangue, fiul presedintelui tarii."Orasul Bata a fost victima unui accident cauzat de neglijenta unitatii responsabile cu paza depozitelor de dinamita, explozivi si munitii care au luat foc ca urmare a arderilor de pe campuri de catre fermieri, care in cele din urma au provocat detonarea in lant a acestor depozite", a detaliat intr-un comunicat de presa seful statului.Orasul Bata are aproximativ 800.000 de locuitori, iar populatiei acestui mic stat bogat in petrol si gaze, dar unde marea majoritate traieste sub pragul saraciei, este de aproximativ 1,4 milioane de locuitori.Presedintele Obiang a ordonat o ancheta si "a facut apel la comunitatea internationala pentru a sprijini Guineea Ecuatoriala".Guineea Ecuatoriala este una dintre cele mai inchise tari din Africa si chiar din lume. Regimul lui Teodoro Obiang Nguema este acuzat in mod regulat de incalcari ale drepturilor omului de catre adversari, dar si de catre organizatii internationale.