Moscova acuza UE si SUA de "amestec in treburile interne" ale Republicii Moldova

Evocand declaratii ale sefului delegatiei UE in Republica Moldova si ale ambasadorilor statelor membre ale UE de la sfarsitul lunii februarie, MAE rus sustine, intr-un comunicat dat publicitatii pe site-ul sau, ca Hogan a "preluat stafeta" si "in cele mai bune traditii ale misionarismului american a postat pe site-ul ambasadei o predica despre democratie, pandemie, politicieni si oligarhi corupti, dificultati economice si criza politica in care s-a trezit Republica Moldova".In mesajul sau, in care diplomatul american subliniaza ca "alesii Republicii Moldova trebuie sa respecte vointa poporului, sa rezolve impasul actual si sa se apuce de lucru pentru a raspunde nevoilor urgente ale cetatenilor", ambasadorul Dereck J. Hogan "nu s-a putut abtine in a indica conducerii Republicii Moldova ce trebuie sa faca exact", afirma MAE rus."Astfel de declaratii calauzitoare nu sunt adecvate din partea sefului unei ambasade straine la adresa conducatorilor unui stat suveran", potrivit aceluiasi comunicat al diplomatiei ruse, citat de Deschide.md.Nu intamplator, spune MAE rus, mesajul ambasadorului american "a aparut chiar atunci cand Republica Moldova se apropie de un moment de cotitura al confruntarii dintre noul presedinte si principalele forte parlamentare asupra candidatilor la functia de prim-ministru"."Din pacate, ambasadorului nu ii pasa ca situatia s-ar putea agrava. Orientarea geopolitica prooccidentala a Chisinaului este mai importanta pentru el decat stabilitatea tarii", se mai spune in text.Republica Moldova, potrivit MAE rus, ar putea fi ajutata sa iasa din criza nu prin "predici misionare" din partea SUA si "instructiuni" ale UE care polarizeaza societatea si mai mult, "ci prin respectul real pentru suveranitatea acestei tari si neinterventia in procesele sale politice".La sfarsitul lunii februarie, MAE rus il acuzase pe seful delegatiei UE la Chisinau, Peter Michalko, de ingerinte in afacerile interne ale Republicii Moldova, dupa ce diplomatul declarase pentru presa ca este ingrijorator ca persoane implicate in frauda bancara sa decida in privinta investirii unui nou guvern.Michalko fusese atacat virulent anterior pentru aceasta declaratie, in care se referea la aliatii socialistilor din Partidul Sor, de Partidul Socialistilor al lui Igor Dodon , ceea ce a provocat o reactie din partea ambasadorilor mai multor tari membre ale UE acreditati in Republica Moldova.