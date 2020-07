Moscova, acuzata de testarea unor arme anti-satelit, denunta o "propaganda americana"

"Noi ne indemnam colegii americani si britanici sa dea dovada de profesionalism si sa se aseze la masa negocieirlor in loc sa difuzeze mesaje de propaganda", afirma Ministerul rus de Externe intr-un comunicat, adaugand ca aceste acuzatii vizeaza "sa discrimineze" activitatile spatiale ruse.Dispomatia rusa sustine ca "testele efectuate la 15 iulie de catre Ministerul rus al Apararii nu au constituit o amenintare la adresa altor dispozitive spatiale si, mai ales, nu au incalcat normele si principiile dreptului international".Un purtator de cuvnt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a apreciat anterior ca " Rusia a fost mereu si ramane o tara loiala obiectivului demilitarizarii complete a spatiului".Generalul Jay Raymond, comandantul Fortelor spatiale americane, acuza ca sistemul folosit de rusi in testul de saptamana trecuta este acelasi sistem fata de care Space Command si-a exprimat ingrijorarea anul acesta, dupa ce Ruaia a efectuat manevre in apropierea unui satelit apartinand Guvernului american."Este vorba despre o noua proba a eforturilor constante ale Rusiei de a dezvolta si de a testa sisteme in spatiu, in acord cu doctrina militara a Kremlinului de a recurge la armament care sa tina sub amenintare instalatiile Statelor Unite si ale aliatilor lor", a subliniat generalul, citat intr-un comunicat."Acest eveniment pune in lumina pledoaria ipocrita a Rusiei in favoarea controlului armamentului in spatiu", denunta un oficial de rang inalt de la Departamentul de Stat, insarcinat cu controlul armamentului, Christopher Ford Rusia a efectuat, intr-adevat un test spatial la 15 iulie, insa este vorba despre un "satelit-inspector", in masura sa diagnosticheze starea altui satelit, de la mica distanta, a anuntat, citat de agentiile ruse de presa, Ministerul rus al Apararii.Acest satelit a inspectat un dispozitiv rusesc aflat pe orbita, anunta saptamana trecuta agentia publica rusa de presa RIA Novosti.