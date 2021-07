Amenintari din Moscova dupa pierderea controlului in Republica Moldova. Ce planuri pentru Transnistria a anuntat un deputat rus

Deputatul rus Leonid Kalasnikov, presedintele Comisiei pentru problemele CSI (Comunitatea Statelor Independente), integrarea eurasiatica si relatiile cu compatriotii, a amenintat direct Republica Moldova. "Politica rusa fata de Republica Moldova va depinde de puterea care a fost aleasa. Daca aceasta putere se va indeparta de Rusia atunci, desigur, vom actiona in consecinta. In special, vom consolida factorul transnistrean", a avertizat Kalasnikov, deputat din partea comunistilor.Acesta a precizat ca eventuale destabilizari pe Nistru vor fi puse in carca oficialilor de la Chisinau."Declaratiile conciliante ale PAS fata de Rusia inaintea alegerilor se vor transforma in pro-Europa si pro- NATO si o revenire la scenariul utilizarii fortei impotriva Transnistriei, iar ulterior o posibila unire cu Romania", a spus Kalasnikov, acuzand-o pe Maia Sandu ca nu este sincera."Daca Sandu va duce in continuare o astfel de politica, camufland-o abil sub masca unei pretinse cooperari cu Rusia, va rezulta un nou fiasco, prin care au trecut deja predecesorii sai, si din pacate tara nu va mai iesi din aceasta groapa", a sustinut deputatul rus.Duminica, in ziua alegerilor, fortele ruse din Transnistria , care se prezinta drept trupe de mentinere a pacii, s-au declarat pregatite sa intervina in cazul unor "provocari" la sectiile de votare situate in zona de securitate.