Moscova denunta o "campanie de dezinformare" si doreste impunerea unor sanctiuni Rusiei in dosarul otravirii lui Navalnii

"Vasta campanie de dezinformare in curs este dovada evidenta a faptului ca initiatorilor ei nu le pasa de sanatatea lui Navalnii (...), ci sa incerce sa mobilizeze in vederea impunerii unor sanctiuni", a denuntat miercuri intr-un comunicat diplomatia rusa.Ministrii de Externe ai Canadei, Frantei, Germaniei, Italiei, Japoniei, Regatului Unit si Statelor Unite au anuntat intr-un comunicat, marti, ca sunt "uniti in condamnarea, in termenii cei mai puternici, ai otravirii confrimate a lui Aleksei Navalnii".Uniunea Europeana (UE) a evocat eventuale sanctiuni, iar Berlinul a anuntat - pentru prima oara - ca nu exclude blocarea gazoductoului sau far cu Rusia, Nord Stream 2.Opozantul rus Aleksei Navalnii, in varsta de 44 de ani, care primeste in prezent ingrijiri in Germania, dupa ce a fost spitalizat initial in Rusia, a fost - potrivit Guvernului german - victima unui atac cu un agent neurotoxic de tip noviciok, conceput de sovietici in scopuri militareRusia insista, la randul sau, ca medicii rusi nu au detectat nicio urma de otrava in organismul lui Navalnii, care a fost spitalizat de urgenta in Siberia la 20 august, si cere probe, pe care Germania nu i le-a furnizat inca, potrivit Moscovei."Noi continuam sa cerem cu insistenta ca partea germana sa ne predea informatiile cu privire la examinarea medicala a domnului Navalnii, inclusiv rezultatele analizelor sale biochimice", subliniaza Ministerul rus de Externe in comunicat, denuntand "atacuri nefondate" vizand Rusia."Partea germana franeaza, din nefericire, procedul", in timp ce "isteria in jurul acestui caz creste neincetat", deplange diplomatia rusa, reiterand astfel o acuzatie formulata in mai multe randuri, in ultimele zile, impotriva Berlinului.Ambasadorul Germaniei in Rusia era asteptat miercuri la Ministerul rus de Externe in vederea unor discutii cu privire la acest subiect, potrivit Berlinului.In pofida protestelor Occidentului, Rusia a refuzat de la inceputul scandalului sa deschida o ancheta penala, apreciind ca nu exista niciun indiciu care sa dovedeasca faptul ca s-ar fi comis vreo infractiune.