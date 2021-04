Amenintari fara precedent ale Moscovei pe marginea conflictului din Ucraina. Mesaj belicos transmis Statelor Unite de Rusia

Doua nave de razboi americane urmeaza sa soseasca in Marea Neagra saptamana aceasta, pe fondul escaladarii conflictului din estul Ucrainei. Riabkov a calificat aceasta desfasurare de nave drept "o provocare".Moscova isi apara si va continua sa isi apere cetatenii din regiunea Donbas din estul Ucrainei, aflata sub controlul separatistilor sustinuti de Rusia, a mai spus Riabkov, potrivit RIA Novosti.La sfarsitul saptamanii trecute, un alt oficial rus, Dmitri Kozak, sef-adjunct al administratiei prezidentiale ruse si negociatorul-sef al Rusiei pentru conflictul din estul Ucrainei , a declarat ca Federatia Rusa ar putea fi obligata, in anumite circumstante, sa-si apere cetatenii din estul Ucrainei si ca aceste ostilitati militare majore ar putea marca inceputul sfarsitului pentru Ucraina ca tara.Zone din regiunile Lugansk si Donetk de-a lungul frontierei ruse se afla sub controlul rebelilor separatisti prorusi din 2014, anul declansarii conflictului din Donbas. De atunci, razboiul s-a soldat cu peste 13.000 de morti, conform estimarilor ONU . De la inceputul acestui an, au fost raportate 50 de decese in pofida regimului de incetare a focului.