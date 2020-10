Moscova va impune un cod QR individual pentru clientii care frecventeaza localurile de noapte

Tuturor localurilor - baruri, discoteci, sali de petreceri sau restaurante - care primesc clienti intre orele 24:00 si 06:00 li se va acorda un cod QR individual, a explicat la o conferinta de presa Alexei Nemeriuk, seful Departamentului Comercial si Servicii din Primaria Moscovei."Este o masura propusa de antreprenorii din acest sector pe care o sustinem", a spus Nemeriuk, care a precizat ca inregistrarea electronica este un sistem folosit deja de unele tari pentru a-i avertiza pe consumatori de posibile contagieri.Vizitatorii vor trebui sa scaneze codul QR al localului, dupa care vor primi un mesaj scris in care li se va comunica ca numarul lor de telefon a fost inregistrat. Persoana care nu poate scana codul va trebui sa se inregistreze prin trimiterea unui SMS si va primi confirmarea inregistrarii in acelasi fel.Nemeriuk a insistat ca singura data retinuta este numarul de telefon al vizitatorului care va fi folosit pentru a il informa, in cazul in care in local a fost un client depistat pozitiv cu coronavirus.Desi numarul contagierilor este in crestere, autoritatile ruse nu au optat pentru adoptarea de masuri drastice, dar au reiterat apelurile la mentinerea distantarii fizice, respectarea masurilor de igiena si purtarea mastilor sanitare.La Moscova, principalul focar al tarii si unde scolile sunt inchise, bolnavilor cronici si persoanelor de peste 65 de ani li s-a recomandat sa ramana acasa. Totodata, autoritatile locale promoveaza telemunca, acolo unde este posibil.Cu 347.947 de contagieri si 5.796 de decese de COVID-19, Moscova este principalul focar de infectie din Rusia De la inceperea pandemiei, Rusia a inregistrat 1.340.409 cazuri si 23.491 de decese, devenind a patra tara, dupa SUA, India si Brazilia , ca numar de contagieri cu noul coronavirus.