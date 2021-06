Seful Mossad: "Am patruns in inima Iranului. I-am subminat increderea in sine si aroganta"

"Am patruns in inima inimii Iranului", a declarat Cohen in cadrul ceremoniei de predare a conducerii Serviciului de Informatii, transmite publicatia Times of Israel . "Am actionat pentru a strange in mod constant informatii si pentru a-i descoperi secretele si i-am subminat increderea in sine si aroganta", a mai spus Cohen, potrivit DefenseRomania.ro El a subliniat in mod specific succesul Mossad in a executa lovituri puternice asupra proiectului nuclear iranian."Am expus lumii intregi date despre programul nuclear militar al Iranului , planurile sale, conservarea capacitatilor sale in domeniul nuclear militar si fraudele si minciunile lor", a mai precizat Yossi Cohen.In noiembrie 2020, omul de stiinta Mohsen Fakhrizadeh coordonatorul programului nuclear din Iran a fost ucis de oameni neidentificati la periferia capitalei Teheran. Majoritatea oficialilor iranieni au considerat Israelul responsabil pentru crima, jurand razbunare.Mandatul lui Cohen ca sef al Mossadului se incheie oficial marti si va fi succedat de David Barnea, actualul sef adjunct al Mossad.