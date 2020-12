Motivul pentru care un avion britanic a aterizat in Suedia, in pofida interdictiei impuse

Zborul companiei British Airways avea 33 de pasageri la bord, printre care 29 de cetateni suedezi si patru finlandezi, a precizat cotidianul Svenska Dagbladet."Am fost luati prin surprindere", a declarat seful politiei suedeze de frontiera Patrik Engstrom pentru cotidianul citat. Engstrom a spus ca politia a inspectat avionul dupa ce acesta a aterizat pe aeroportul Arlanda din Stockholm si ca nu se astepta sa gaseasca vreun pasager.Pasagerilor suedezi li s-a permis cu toate acestea sa debarce, iar Agentia de Sanatate Publica a Suediei le-a cerut sa se testeze si autoizoleze. Niciunul dintre ei nu prezenta simptome de COVID-19.De asemenea, cetatenilor finlandezi, printre care cativa copii mici, li s-a permis sa-si continue drumul spre Finlanda.Incidentul a fost atribuit unei "neintelegeri", a declarat un purtator al Agentiei Suedeze pentru Transport pentru postul SVT, adaugand ca agentia a contactat compania aviatica, agentia omoloaga britanica si clarifica regulile ce trebuie respectate pentru a evita ca situatia sa se repete.Suedia a introdus recent o interdictie pentru zborurile de pasageri dinspre Regatul Unit pana in seara de Revelion inclusiv. Interdictia nu vizeaza zborurile comerciale si medicale, existand exceptii si pentru urgentele de familie.Un prim caz de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Regatul Unit a fost detectat in Suedia, au anuntat sambata autoritatile sanitare suedeze. Noua tulpina a fost detectata la o persoana care a calatorit si s-a intors in Suedia din Regatul Unit, a anuntat Agentia de sanatate publica suedeza intr-un comunicat. Este vorba de "un prim caz izolat" in Suedia.CITESTE SI:Suedia mai are doar 13 pacienti cu coronavirus la ATI. Tara scandinava a inregistrat o medie zilnica de un deces, in ultimele 10 zile