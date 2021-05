Imagini socante la televiziunea publica din Israel. Gloata surprinsa in timp ce ataca un sofer considerat arab VIDEO

In aceste imagini teribile apare un barbat care este scos cu forta din masina sa si care este batut apoi de catre o multime de cateva zeci de persoane pana cand isi pierde cunostinta.Incidentul - de la care au fost difuzate in direct imagini de catre postul public de televiziune Kan - a avut loc pe o promenada, la malul marii, la Bat Yam, un oras situat la sud de metropola Tel Aviv. Politia si serviciile de salvare au sosit abia 15 minute mai tarziu.In acest rastimp, victima a ramas lungita in strada.Persoane din multime au justificat aceasta linsare prin faptul ca arbatul era un arab care a incercat sa intre cu masina intr-o adunare a extremei drepte.Insa secventele difuzate de postul Kan arata ca automobilistul incerca sa evite manifestatie.