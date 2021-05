Povestea dramatica a unui cuplu din India care si-a vandut bijuteriile pentru a cumpara tuburi de oxigen pentru bolnavii COVID

A condus 1.400 de kilometri fara oprire pentru a-i duce oxigen prietenului sau

Peste 300.000 de cazuri noi

Rozy si Pascal Saldanha locuiesc cu cei doi fii ai lor, ea este profesor, iar Pascal este un cunoscut decorator din Malvani.De 5 ani, Rozy sufera de o boala grava de rinichi si de atunci face dializa. A intrat in coma de patru ori si a suferit o hemoragie cerebrala.Familia a cheltuit peste 2 milioane de euro pentru tratamentul ei si pentru amenajarea infrastructurii medicale acasa."Rozy este vulnerabila la orice infectie, asa ca am cumparat o butelie de oxigen in cazul in care ne confruntam cu o urgenta pe fondul pandemiei", a povestit Pascal.Rozy si Pascal Saldanha au dat propriul cilindru de oxigen unui pacient cu COVID si au cumparat inca opt dupa ce si-au vandut bijuteriile.De asemenea, au donat doua tone de leguminoase si cereale de cand a inceput pandemia si au decis sa ajute in continuare oamenii."Nu stiu cat voi trai. Am avut niste bijuterii care nu sunt de nici un folos. Cel putin vanzarea a ajutat pe cineva sa ramana in viata", explica Rozy."Facem tot ce putem pentru a ajuta oamenii care au nevoie, toata lumea ar trebui sa faca acest lucru. In acest moment, toata lumea se confrunta cu dificultati. Daca acordam ajutor, cu siguranta va salva viata cuiva ", spun cei doi.Un barbat din India , in varsta de 34 de ani, a condus fara oprire nu mai putin de 1.400 de kilometri pentru a-i duce un cilindru de oxigen prietenului sau din copilarie, infectat cu COVID-19.Devandra Kumar Rai a primit un apel disperat, in noaptea de 25 aprilie, de la prietenul sau, Rajan Kumar Singh, care i-a spus ca nu mai are foarte mult oxigen in butelie si ca nu poate sa o reumple.Sistemul de sanatate din India nu mai face fata sutelor de mii de cazuri noi de COVID-19 zilnice. Nu mai exista locuri libere in spitale, nici butelii de oxigen, instalatii de reumplere a acestora sau medicamente."Rajan nu a reusit sa gaseasca niciun pat liber in spitalele din apropierea casei. A fost un apel de urgenta. Mi-a zis ca oxigenul lui este limitat si ca nu poate sa reumple butelia. Am plecat in 10 minute de acasa pentru a face rost de o butelie de oxigen", a declarat Rai pentru The Independent.Mai intai a mers 100 de kilometri cu motocicleta pentru a face rost de oxigen."Pe 25 aprilie, la ora 15:00, am plecat cu o masina imprumutata de la un prieten si am condus fara oprire peste 1.400 de kilometri. Aveam la mine doar apa. Nu am luat pauza decat pentru a merge la toaleta. Am ajuns acasa la prietenul meu la noua dimineata, dupa o calatorie de 18 ore", a mai spus Rai.Cand a ajuns, prietenul sau mai avea oxigen doar pentru 10-15 minute, dupa care nivelul ar fi inceput sa scada. Atunci cand nivelul de oxigen din sange scade sub 94 este un semnal de alarma.Cateva zile mai tarziu, starea lui de sanatate s-a imbunatatit.India a raportat luni, pe 3 mai, mai mult de 300.000 de noi cazuri de coronavirus, pentru a 12-a zi consecutiv, numarul total al cazurilor fiind aproape de 20 de milioane, in timp ce oamenii de stiinta prevad un varf al infectiilor in zilele urmatoare, scrie Reuters.Cu 368.147 de noi cazuri in ultimele 24 de ore, numarul total al infectiilor ajunge la 19,93 milioane, in timp ce totalul deceselor a crescut cu 3.417 la 218.959, potrivit datelor Ministerului Sanatatii.Expertii medicali spun ca numarul real din aceasta tara cu 1,35 de miliarde de locuitori este de 5 sau 10 ori mai mare decat bilantul oficial.