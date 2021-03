Inca o tara europeana ridica toate restrictiile pentru vaccinatii anti Covid-19

Conform imperatortravel.ro , accesul fara restrictii in mica republica adriatica va fi posibil dupa 7 zile de la cea de-a doua doza administrata.Cei care nu au fost vaccinati pot intra in Muntenegru pe baza unui test PCR facut cu nu mai mult de 48 ore inainte de intrarea in Muntenegru.Cei care au fost bolnavi de COVID pot de asemenea intra fara restrictii pe baza unui test IgG (anti-corpi) nu mai vechi de 30 zile inainte de intrarea in tara.CITESTE si