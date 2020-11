Mutatia virusului SARS-CoV-2 descoperita la o ferma de nurci in Danemarca, detectata la peste 200 de persoane

Dintre persoanele care au contractat virusul, 14 persoane au fost depistate in afara regiunii Jutlandia de Nord (North Jutland), unde guvernul danez a anuntat joi impunerea de restrictii de deplasare dupa ce au fost sacrificate 17 milioane de nurci.Premierul danez, Mette Frederiksen, a informat intr-un comunicat ca cetatenii din aceasta regiune nu vor putea parasi localitatile de domiciliu timp de patru saptamani. De asemenea, in aceasta perioada vor fi inchise restaurantele si barurile din regiune si vor fi suspendate toate evenimentele culturale si sportive. Scolile vor ramane deschise."Infectiile la fermele de nurci sunt in crestere ca numar si ca arie de extindere geografica, fara ca masurile preventive sa fi functionat", a recunoscut Statens Serum Institut. "S-au gasit noi mutatii la nurci ale virusului SARS-CoV-2, care prezinta sensibilitate redusa la anticorpi in cazul mai multor persoane cu antecedente de infectie. Este un lucru grav si ar putea insemna ca un viitor vaccin impotriva COVID-19 sa fie mai putin eficient impotriva acestor mutatii", a precizat institutul danez.Potrivit unui raport publicat miercuri de institutul danez de boli infectioase SSI, testele de laborator au relevat ca noua tulpina prezinta mutatii in asa-numita proteina spike, acea parte a virusului care infecteaza si invadeaza celulele sanatoase. Aceasta reprezinta un risc pentru viitoarele vaccinuri impotriva noului coronavirus, intrucat ele au la baza neutralizarea proteinei spike, explica SSI.Institutul danez a subliniat ca aceste contagieri s-au detectat la persoane care lucreaza la fermele de nurci, dar si in randul populatiei locale.SSI a adaugat ca au fost detectate cinci mutatii ale SARS-CoV-2 la nurci si ca una dintre ele prezinta o sensibilitate mai mica la anticorpi in cazul mai multor persoane care au suferit in trecut infectii legate de virusul originar.Aceasta mutatie, noteaza SSI, a fost descoperita la cinci ferme si in 12 mostre de infectii la subiecti umani, in lunile august si septembrie.Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat miercuri ca are cunostinta despre infectarea unor oameni cu tulpina de coronavirus descoperita la nurci, adaugand ca mentine dialogul cu autoritatile daneze.Intre timp, autoritatile suedeze au confirmat joi un focar de coronavirus care afecteaza zece crescatorii de nurci din regiunea Blekinge (sudul tarii).