Muzeele britanice isi redeschid portile. Accesul se va face pe baza de rezervare

Tara cea mai afectata din Europa de pandemia de COVID-19 cu peste 43.000 de morti, Marea Britanie face sambata un nou pas important pe calea ridicarii masurilor de restrictie instituite la sfarsitul lunii martie pentru a lupta impotriva raspandirii coronavirusului, cu redeschiderea barurilor, a restaurantelor si a muzeelor.Cu toate acestea, va mai dura cateva zile pentru revenirea publicului in marile institutii din Londra.Primul mare muzeu britanic care se va redeschide, National Gallery din Londra va intampina vizitatorii incepand de miercuri, cu masuri care sa le asigure siguranta, profitand de experienta muzeelor europene si americane care deja s-au redeschis, a anuntat marti muzeul intr-un comunicat.Vizitatorii care vin sa descopere expozitiile Tiziano sau Nicolaes Maes se vor putea bucura de operele de arta in mirosul gelului hidroalcoolic, distribuitoare cu substanta dezinfectanta fiind instalate la intervale regulate in cladire. Au fost create trasee de vizitare, iar muzeul le recomanda vizitatorilor sa poarte o masca.Muzeul, care a gazduit 5,7 milioane de vizitatori in 2018, a instalat de asemenea filtre mai eficiente in sistemul de climatizare.Tate Modern, care a gazduit aproape 5,9 milioane de vizitatori in 2018, se va redeschide pe 27 iulie, la fel ca si celelalte muzee Tate. La Londra, Tate Modern gazduieste o retrospectiva Andy Warhol, Tate Britain o instalatie a artistului britanic Steve McQueen.Marea Britanie a instituit o carantina obligatorie de 14 zile pentru persoanele care sosesc pe teritoriul sau pentru a evita importul de noi cazuri, insa guvernul va publica in curand o lista de tari ale caror cetateni vor fi scutiti de aceste masuri.