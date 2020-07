Muzeul Metropolitan de Arta din New York (MET) se redeschide dupa cinci luni de pauza

Muzeul si-a inchis portile in data de 13 martie ca parte din eforturile administratiei orasului de a tine sub control transmiterea noului coronavirus. Institutia nu a mai fost inchisa pentru mai mult de trei zile de mai bine de un secol.''Poate ca acum, mai mult ca oricand, Muzeul poate fi un memento al puterii spiritului uman si al capacitatii pe care arta o are de a aduce alinare, a inspira puterea de a rezista si a ne ajuta sa ne intelegem mai bine unii pe altii si lumea din care facem parte'', a precizat presedintele Met, Daniel Weiss, intr-un comunicat de presa, citat de Agerpres.Cladirea somptuoasa de pe Fifth Avenue care adaposteste muzeul urmeaza sa fie deschisa de joi pana luni in fiecare saptamana, toti vizitatorii si angajatii avand obligativitatea de a purta masti si de a respecta distantarea fizica.Vor fi puse in aplicare proceduri sporite de curatenie, iar garderoba nu va fi deschisa, potrivit muzeului.New York, unul dintre epicentrele epidemiei de coronavirus de pe teritoriul Statelor Unite, a inregistrat recent o reducere semnificativa a ratelor de infectare si isi redeschide treptat activitatile economice.Alte institutii culturale din oras, printre care teatrele de pe Broadway, Metropolitan Opera si Filarmonica din New York, au exclus posiblitatea redeschiderii pana cel putin la sfarsitul anului.