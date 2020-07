Myanmar: 77 dintre minerii ucisi in cel mai grav accident minier din istoria tarii au fost ingropati intr-un mormant comun. Alti zeci au fost incinerati

Minerii lucrau la o mina din Hpakant, centrul industriei de miliarde a jadului din Myanmar, cand au fost loviti de alunecarea de teren, relateaza Reuters, citata de Mediafax Thar Lin Maung, un oficial local al ministerului informatiilor, a declarat pentru Reuters ca 171 de corpuri au fost scoase de sub stratul de namol, dar se asteapta ca numarul sa fie mai mare.El a mai spus ca cele 77 de persoane inmormantate au fost identificate.Voluntarii au transportat sicriele de placaj si le-au asezat intr-un mormant comun, in apropiere de mina.Alti zeci de mineri au fost incinerati, in conformitate cu traditiile budiste.Multe alte cadavre nu au fost identificate., mare parte exportat in tara vecina China Alunecarile de teren si alte accidente mortale sunt frecvente in minele care atrag muncitori saraci din Myanmar.