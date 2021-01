Motoarele rachetei gigant SLS s-au oprit prematur intr-un test crucial pentru viitoarele misiuni. NASA: "Se analizeaza datele"

Acasta "proba de foc", care a avut loc la centrul de teste Stennis din Mississippi (sud), ar fi trebuit sa dureze ceva mai mult de opt minute - timpul necesar aprinderii motoarelor pentru zbor -, dar acestea s-au stins dupa mai mult de un minut."Echipele analizeaza datele pentru a determina ceea ce a cauzat aceasta oprire prematura si vor decide ce vor face", a indicat NASA intr-un comunicat.Racheta SLS (Space Launch System) este un lansator puternic destinat transportarii navei spatiale Orion, in cadrul programului Artemis de reintoarcere pe Luna.Cu toate ca a fost intrerupt, testul motorului RS-25 a frunizat informatii pretioase pentru misiunile care vor veni, a subliniat NASA."Testul de sambata a constituit o etapa importanta pentru a asigura ca principalele motoare ale rachetei SLS sunt pregatite pentru misiunea Artemis 1 si pentru a transporta un echipaj in timpul viitoarelor misiuni", a declarat administratorul NASA Jim Bridenstine."Desi motoarele nu au functionat pe toata durata, echipajul a lucrat cu succes in timpul numaratorii inverse si a obtinut date valoroase", a adaugat el.Cauzele opririi premature nu se cunosc.Misiunea Artemis 1, care va testa noua racheta SLS cu capsula Orion fara om la bord, este prevazuta la finalul anului.Artemis 2 va conduce astronauti in jurul Lunii in 2023, fara sa aterizeze pe Luna.Artemis 3 va duce doi astronauti pe solul lunar, intre care prima femeie, in teorie in 2024.In configuratia lui Artemis 1, racheta SLS va fi mai mare decat Statuia Libertatii si mai puternica decat celebra Saturn V care a dus astronautii americani catre Luna din 1969 pana in 1972.NASA are in vedere construirea unei "tabere Artemis" pe Luna, prevazuta pentru finalul deceniului, cu conditia ca viitorul presedinte american, Joe Biden , si Congresul sa accepte finantarea ceruta de zeci de miliarde de dolari.Citeste si: