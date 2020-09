NASA incurajeaza companiile private sa zboare spre Luna si se ofera sa cumpere rocile selenare aduse pe Pamant

Potrivit The Independent, citat de G4Media, planul face parte din strategia NASA de a incuraja explorarea privata a spatiului, care include si extractia de materiale de pe alte obiecte din cosmos.Seful NASA, Jim Bridenstine, a scris pe blogul Agentiei ca acest plan nu ar incalca tratatul din 1967 care spune ca niciun corp celest si nicio parte a spatiului cosmic nu poate intra in proprietatea privata a vreunui stat.Initiativa are in vedere trimiterea de roboti pe suprafata Lunii pentru a extrage resurse. NASA doreste ca odata cu ea sa implementeze ceea ce numeste "norme de comportament" in spatiu, pentru a permite companii miniere private sa actioneze pe Luna pentru a ajuta pe viitor astronautii.Pentru a nu incalca legea din 1967, NASA anunta ca va deveni proprietara resurselor, in numele Agentiei, nu a Statelor Unite. Programul Artemis al NASA, elaborat sub presedintia lui Donald Trump , prevede o revenire a astronautilor americani pe Luna pana in 2024. NASA vede asta ca pe ca un precursor al primei misiuni cu echipaj uman pe Marte.Planul pe termen lung este ca firmele private sa poata extrage si rafina resurse pe Luna, care ar pute fi apoi folosite pentru a alimenta rachete sau pentru a construi zone de lansare de rachete in spatiu.