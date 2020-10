NASA testeaza noile costume spatiale, concepute pentru suprafata selenara

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Noul costum este prezentat de NASA drept "foarte diferit" de cele folosite de astronauti in ultimele decenii pe orbita terestra, in cadrul misiunilor pe Statia Spatiala Internationala (ISS)."Costumul xEMU reprezinta primul nou costum spatial dezvoltat de NASA dupa mai bine de 40 de ani. Deocamdata, totul se desfasoara conform programului", a declarat George Nield, fost administrator asociat pentru transporturi spatiale comerciale in cadrul Administratiei Aviatice Federale si care este in prezent membru al Comitetului Consultativ al NASA pentru Siguranta Aerospatiala.Nield a precizat ca NASA intentioneaza sa construiasca intr-o etapa ulterioara cinci costume xEMU. Unul dintre ele, ce va fi folosit de inginerii NASA pentru derularea diferitelor teste de verificare, va fi gata probabil in luna decembrie. Un al doilea costum va fi destinat tot pentru desfasurarea unei serii de teste, iar al treilea va fi imbracat de astronauti in cadrul activitatilor extravehiculare desfasurate pe Statia Spatiala Internationala (ISS). Ultimele doua costume din aceasta serie de cinci vor fi folosite de astronautii care vor pasi pe Luna in 2024, in cadrul misiunii denumite de NASA Artemis 3.In afara acestor costume spatiale, fiecare astronaut din cadrul programului Artemis va avea nevoie de un combinezon intern de racire, iar NASA a finalizat primul prototip al acestui combinezon ce va fi purtat pe sub costumul spatial. In plus, NASA trebuie sa modernizeze Sistemul Portabil de Sustinere a Vietii - "rucsacul" pe care il poarta astronautii in spate si in care sunt instalate sistemele de mentinere in viata.Intre timp, personalul NASA testeaza noile costume xEMU in bazinul de la Neutral Buoyancy Laboratory, din cadrul Centrului Spatial Johnson din Houston. NASA foloseste acest laborator pentru a simula activitatile extravehiculare din spatiu pentru ca inginerii pot reproduce diferite niveluri ale gravitatiei sub apa.In mediul subacvatic, astronautii se obisnuiesc sa se miste in noile costume spatiale si sa foloseasca diferite instrumente si dispozitive de care vor ave anevoie in misiune.xEMU va fi primul costum spatial purtat de oameni pe suprafata Lunii de la incheierea programului de misiuni Apollo, in anii '70. Costumul prezinta o serie de imbunatatiri, atat fata de costumele din perioada Apollo, cat si fata de costumele purtate de astronauti atunci cand desfasoara activitati extravehiculare pe Statia Spatiala Internationala (ISS).Una dintre principalele imbunatatiri este legata de marime si de modul in care acest nou costum este conceput sa se potriveasca tuturor astronautilor, barbati sau femei, indiferent de talia acestora. De asemenea, noul costum le confera astronautilor un grad de mobilitate mult mai mare decat modelele precedente si, nu in ultimul rand, este mai confortabil.Astronautii de pe ISS folosesc costume EMU pentru activitatile extravehiculare. In cazul acestui tip de costume, proiectarea si constructia partii inferioare nu este atat de importanta pentru ca astronautii de pe ISS nu-si folosesc picioarele in cadrul activitatilor extravehiculare. De cealalta parte, partea inferioara al costumului xEMU, proiectat pentru deplasarea pe Luna, este de importanta maxima. Inginerii NASA sustin ca trenul inferior al noilor costume este o imbunatatire radicala fata de costumele din epoca Apollo, costume cu o mobilitate redusa ce le permitea astronautilor doar sa "topaie" pe suprafata selenara.In plus, datorita unei tehnologii imbunatatite de filtrare a dioxidului de carbon din respiratie, astronautii vor putea sa-si petreaca mai mult timp desfasurand activitati extravehiculare - noile costume au o autonomie de 8 ore, plus inca o ora de rezerva. De asemenea, cusaturile si imbinarile noilor costume sunt concepute special pentru a preveni problemele care pot aparea de la praful selenar.