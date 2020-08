NASA va schimba apelativele corpurilor ceresti care pot fi considerate rasiste

Eskimo Nebula si Siamese Twins Galaxy se numara intre poreclele eliminate."Apelativele sunt deseori mai accesibile si populare decat numele oficiale date obiectelor cosmice, precum Barnard 33, al carui supranume esteface referire la aspectul ei", a transmis Agentia. "Insa, uneori, porecle aparent inofensive pot fi nocive si distrage atentia de la stiinta".NASA analizeaza acum numele folosite pentru planete, galaxii si alte obiecte cosmice "ca parte a angajamentului sau fata de diversitate, echitate si incluziune".Agentia a mai transmis ca "va folosi doar numele oficiale, denumiri stabilite de International Astronomical Union in cazul in care poreclele sunt neadecvate".Thomas Zurbuchen, reprezentant al Science Mission Directorate din Washington al NASA, a declarat ca "stiinta este pentru toata lumea si fiecare fateta a muncii noastre trebuie sa reflecte aceasta valoare".In ultimele saptamani, mai multe magazine, companii, dar si artisti au decis sa isi schimbe numele pentru ca acestea faceau trimiteri la rase si momente controversate din istorie.Intre ele se numara grupurile Dixie Chicks, care a devenit The Chicks, si Lady Antebellum, devenit Lady A. Compania Dreyer a decis sa renunte la brandul de inghetata "Eskimo Pie" dupa aproximativ un secol, iar brandul "Aunt Jemima" al Quaker Oats a fost retras de pe piata dupa mai mult de 130 de ani. "Siamese twins" (gemeni siamezi) este o expresie care are la origine fratii din Siam ( Thailanda ) care erau folositi in spectacole de circ din secolul 19.Toate aceste modificari, in urma protestelor recente fata de rasism si de brutalitatea politiei fata de persoanele de culoare.