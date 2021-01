NASA va testa in curand motoarele celei mai puternice rachete construite vreodata

Acesta va fi primul test al motoarelor rachetei Space Launch System (SLS), mult-asteptata (si construita cu intarziere) racheta pe care NASA doreste sa o foloseasca pentru zboruri spatiale necomerciale cu echipaj uman. Aceasta racheta se afla in centrul programului spatial Artemis, al NASA, program care, conform agentiei spatiale americane, ii va propulsa pe "prima femeie si pe urmatorul barbat" pe Luna.In cadrul acestui prim test al motoarelor, vor fi aprinse doar cele care functioneaza cu combustibil lichid, fara cele care functioneaza cu combustibil solid.Cu o inaltime de 98 de metri, SLS este putin mai mica decat racheta Saturn V (110 metri) ce a fost folosita pentru misiunile Apollo, care i-au dus pe astronautii americani pe Luna in anii '60 si '70. Noua racheta este insa substantial mai puternica, generand cu 15% mai multa forta de tractiune in cadrul lansarilor si ascensiunii spre spatiul cosmic. Racheta SLS va avea capacitatea de a transporta o incarcatura de peste 27 de tone spre Luna.Testul motoarelor cu combustibil lichid ale rachetei SLS va fi transmis pe canalul de YouTube al NASA.