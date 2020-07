Nassim Taleb despre Liban, de la schema Ponzi la Antifragilitate

De ce? Deoarece un colaps total ar putea crea reactii naturale superioare celor pe care le avem si ar intrerupe ciclul de peticire a unor lucruri proaste cu altele si mai proaste. Lira libaneza a fost mentinuta artificial la o valoare prea mare pentru a permite supravietuirea industriei, iar sistemul economic (schema Ponzi) a absorbit toti banii si a distrus sub-structura economica a tarii.Argumentul meu era ca (inevitabilul) colaps ar duce la o adaptare, la o dezobisnuire de adictia cronica de "credite" externe si, posibil, o crestere ulterioara enorma. De-financiarizarea tarii a fost o necesitate care nu se produce niciodata spontan. Nimic nu s-ar fi putut repara fara un colaps. Am fost optimist? Pesimist? Respectivul a incercat sa inteleaga ce spun si nu a reusit doarece argumentul meu nu se potrivea in cadrul clasificarii sale statice elementare.Trebuie sa clarific.. Daca eu imi stresez corpul ridicand greutati, el va dezvolta masa musculara, densitatea osoasa imi va creste si sanatatea imi va fi afectata in mod pozitiv. Daca iau pastile, efectul va fi exact invers.Daca eu imi scad tonul sau soptesc, fortandu-te sa depui efort aditional ca sa ma auzi, vei supracompensa, si datorita efortului aditional, te vei putea concentra mai bine pe ce spun (iar conversatia iti va ramane in memorie mai mult timp). Vedeti Antifragil pentru mai multe detalii. Tineti cont insa ca 1) nu toti factorii de stres sunt neaparat benefici (o cadere de un metru e benefica pentru dezvoltarea densitatii osoase, o cadere de zece metri... nu chiar), 2) reactiile de supracompensare au nevoie de un mediu inconjurator relativ sanatos., si nu doar din cauza asa-numitei "boli olandeze" (accesul la resurse ruineaza restul economiei). Spre deosebire de actuala Arabie Saudita, fenicienii (canaanitii de pe coasta) nu aveau practic nimic (inafara de cherestea) si nu aveau cupru exact atunci cand era la moda sa ai cupru (in epoca cuprului, adica).In consecinta, au invatat sa navigheze in principal pentru a obtine minereul din Cipru (numit dupa acesta, in mod incidental), iar restul supracompensarii a devenit istorie. Odata ce iti dai seama cum sa ajungi in Cipru iti poti da seama cum sa ajungi si altundeva, odata ce inveti sa cumperi, inveti si sa vinzi, si odata ce inveti cum sa construiesti o retea, o exploatezi la maxim.. Ia in considerare revenirile economice postbelice ale Germaniei, Japoniei, Rusiei Sovietice, etc.Ajungem la o etapa in evolutia Libanului cand oamenii sunt obligati sa isi aminteasca ca exista sol si ceva numit agricultura, asa ca au inceput sa se concentreze pe cresterea alimentelor in casa - stramosii lor au muncit candva pentru a terasa muntele si a stoarce fiecare graunta posibila de grau sau sorg de pe coastele sale.Celalalt element pozitiv este faptul ca oamenii din Liban incep sa inteleaga ca guvernul central a fost prea incompetent pentru a ameliora situatia - de fapt,. Municipalitatile a trebuit sa ia problema in propriile maini, unele dintre ele avand foarte mult succes (Zahle). Discursul geopolitic ( Arabia Saudita vs. Iran , Neptun vs. Saturn, etc.) a devenit statut in sfarsit:In final, care sunt conditiile necesare unei adaptari pozitive? Singurele lucruri pe care guvernul trebuie sa le faca este sa protejeze sistemele de comunicare (acces calitativ la internet), sa asigure siguranta cetatenilor si - ca ne place sau nu - sa creeze o moneda care sa se mentina singura pe linia de plutire., Libanul avand un nivel comparativ extrem de mare de sofisticare tehnica (lucru putin cunoscut), evidentiat de brain drain-ul (exodul intelectualilor si persoanelor calificate) cronic. ().Brain drain-ul a fost stopat insa de COVID-19 - multi libanezi din industria IT lucreaza de la distanta, vizele de lucru in Occident fiind inghetate. In plus, desi schema Ponzi guvernamentala a ucis micile meserii (tamplaria, atelierele artizanale), a lasat nivelul educational al tinerilor neatins pana acum. Ceva din cultura libaneza inca prefera reactiile antifragile.: Orice ziar sau blog din Liban poate traduce sau republica acest material (cu exceptia L'Orient le Jour) daca acesta este publicat in forma integrala originala.: Libanezii sunt prea fixati pe chestiunea coruptiei. Este daunatoare, erodeaza increderea sociala, aduce nedreptate, dar coruptia nu incetineste neaparat activitatea economica - complicatiile birocratice si patronajul o fac. Ganditi-va doar cate locuri (Roma antica, Italia renascentista, natiunile europene in timpul Revolutiei Industriale, etc.) au prosperat in prezenta unui nivel enorm de coruptie. In plus, localismul tinde sa reduca coruptia.: SISTEMUL BANCAR. Ideea de "centru financiar" este depasita. Banking-ul nu mai este un "lucru" si va fi cu atat mai putin in viitor, in parte datorita accelerarii dezintermedierii (fondurile), metode alternative de plata prin compensare (Paypal, Apple cash, cryptomoneda, etc.) sau alternative la acreditivele documentare (blockchain-ul). Sistemul bancar este acum asociat schemei Ponzi guvernamentale - pentru a rezuma, banking-ul este o chestiune tehnologica acum.Comentariul #3: UNIVERSITATILE. Alta institutie desueta, motiv pentru care insist asupra importantei liceului. Nu ai nevoie de prea multe cursuri fizice in sala de clasa, ci de tutori si evaluatori care sa ghideze studentii prin resursele internetului. 90% din cursuri pot fi tinute de subcontractori. Prefer sa vad studentii invatand de la un informatician de top pe Zoom sub supravegherea unui tutor local decat sa le predea un profesor local. Am mutat #RWRI (Real World Risk Institute - Institutul Riscurilor din Lumea Reala) 100% online si multi libanezi participa de la distanta. Universitatile sunt o chestiune de social media acum.