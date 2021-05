Amiral american, fost comandat suprem al fortelor NATO: SUA si Rusia se afla in pragul unui conflict in Marea Neagra. Cele doua puteri, pe un culoar de coliziune

Potrivit amiralului, America nu ar trebui sa se amageasca, urmarind retragerea trupelor rusesti de la granita cu Ucraina . El crede ca Putin va deveni mai activ in Regiunea Marii Negre, pentru ca nu este unul dintre cei care se retrag.Stavridis crede ca presedintele rus nu se satura niciodata sa surprinda pe toata lumea. Insa, in pofida acestui fapt, el intelege ca momentul nu este cel mai convenabil pentru o invazie terestra in Ucraina. Cu toate acestea, potrivit amiralului, Putin este destul de capabil sa castige un punct de sprijin in zona de apa a Marii Negre. Desigur, presedintele rus este constient de importanta strategica a acesteia din punct de vedere militar. In plus, studiile efectuate de Consiliul Atlantic au aratat ca Marea Neagra este, foarte probabil, bogata in zacaminte de hidrocarburi si acesta este un alt factor de tensiune.Potrivit lui Stavridis, toate aceste circumstante pot conduce, in cele din urma, la un conflict militar intre Statele Unite si Rusia in Marea Neagra.In alta ordine de idei, amiralul Stavridis a declarat ca Washingtonul si NATO nu vor interveni intr-un conflict armat direct intre Rusia si Ucraina . In opinia sa, reactia la razboiul dintre Kiev si Moscova va fi fara echivoc: Statele Unite si NATO "vor obiecta cu tarie, dar nu vor intreprinde nicio actiune". Ucraina nu intra sub incidenta garantiilor de securitate ale NATO , potrivit carora un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor", a subliniat Stavridis, in Bloomberg.Potrivit precizarilor acestuia, in Marea Neagra poate aparea o agravare a situatiei . Astfel, Rusia va folosi, probabil, nave de suprafata purtatoare de rachete de croaziera, submarine si forte speciale, care vor fi transportate cu elicopterele. Acesta considera ca, intr-o astfel de situatie, Moscova va repurta o victorie neconditionata. In plus, trupele NATO nu vor avea timp sa reactioneze la astfel de actiuni, chiar daca si-ar dori.