NATO anunta un plan de securitate pana in 2030. Apararea cibernetica, in prim-plan

Potrivit Casei Albe, cele 30 de state membre vor conveni sa revizuiasca "Conceptul strategic" al NATO pentru a-si adapta "abordarea la mediul strategic in evolutie, care include politicile si actiunile agresive ale Rusiei; provocarile pe care Republica Populara Chineza le pune la adresa securitatii, prosperitatii si valorilor noastre colective si amenintarile transnationale precum terorismul, amenintarile cibernetice si schimbarile climatice".Un comunicat al Casei Albe afirma ca ca noul concept strategic va fi pregatit pentru a fi adopt la Summitul NATO din 2022."Liderii aliati vor lansa un set ambitios de initiative pentru a se asigura ca NATO continua sa ofere securitate cetatenilor nostri pana in 2030 si mai departe", a adaugat comunicatul.Potrivit Reuters, este asteaptat ca pentru prima data Conceptul strategic al NATO sa includa ca provocare ascensiunea militara a Chinei.Liderii NATO vor aproba o noua politica de aparare cibernetica, care sa stimuleze coordonarea pentru a se asigura ca alianta "este rezistenta saa amenintarile din ce in ce mai frecvente si severe ... inclusiv atacuri ransomware perturbatoare impotriva infrastructurii critice".Casa Alba a adaugat ca membrii aliantei se vor baza"pe furnizori de incredere pentru retelele de telecomunicatii de generatia urmatoare".Liderii NATO vor afirma, de asemenea, masuri pentru a asigura "avantajul tehnologic" al aliantei si vor fi de acord cu un "Plan de actiune pentru securitatea climatica, inclusiv reducerea gazelor cu efect de sera din activitatile si instalatiile militare", a spus Casa Alba. Rusia , schimbarile climatice, Afganistan si noile tehnologii se numara printre subiectele planificate pentru discutii in timpul summitului de o zi, care va culmina cu o sesiune speciala a liderilor in camera Consiliului Atlanticului de Nord.Intr-o intorsatura de situatie, summitul NATO va conveni asupra reformelor aliantei, cunoscute sub numele de NATO 2030, care au fost puse in miscare dupa ce fostul presedinte Donald Trump a pus sub semnul intrebarii relevanta acesteia.Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va stabili noua domenii in care NATO s-ar putea moderniza pe termen mediu, inclusiv mai multe finantari comune ale operatiunilor militare. Franta si-a exprimat deja ingrijorarea cu privire la propunere, temandu-se ca va lua bani din prioritatile militare nationale.