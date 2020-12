NATO si Comisia Europeana verifica sistemele lor informatice dupa atacurile cibernetice impotriva SUA

''In acest stadiu, nu am descoperit nicio dovada ca securitatea vreunei retele a NATO ar fi fost compromisa. Expertii nostri continua sa evalueze situatia, pentru a identifica si a reduce orice eventual risc pentru retelele noastre'', a indicat un reprezentant al NATO, sub rezerva anonimatului. Microsoft a anuntat joi seara ca a informat peste 40 de clienti afectati de malware-ul utilizat de hackeri, precizand ca majoritatea se afla in SUA. Printre tarile vizate sunt Belgia (unde se afla sediile NATO si Comisiei Europene), Canada si Regatul Unit.Hackerii au reusit sa compromita programul Orion al firmei americane SolarWinds, utilizat pentru gestionarea si supravegherea retelelor informatice ale marilor companii sau administratii.Reprezentantul NATO a indicat ca organizatia folosea programul SolarWinds in unele dintre sistemele sale informatice. ''NATO dispune de o echipa de interventie informatica rapida care poate fi mobilizata in orice moment si centrul nostru operational pentru spatiul cibernetic functioneaza normal'', a subliniat el.La randul sau, Comisia Europeana a dat asigurari ca singura entitate a programului SolarWinds utilizata in sistemele sale informatice ''nu a fost atinsa de incident'', dar a precizat ca serviciile sale ''analizeaza situatia''.Washingtonul a acuzat vineri Rusia ca se afla in spatele acestui atac cibernetic de mare amploare, insa Moscova a respins orice implicare a sa.