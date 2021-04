Crucisatorul Moscova a iesit in Marea Neagra, pe fondul sosirii in regiune a navei americane USCGC Hamilton

O nava a Garzii de Coasta a SUA a intrat in Marea Neagra

"Echipajul crucisatorului va executa, in poligoane maritime din Marea Neagra, un complex de exercitii navale si manevre comune cu alte nave de lupta ale FRMN si cu elicoptere ale Aviatiei navale", se arata intr-un comunicat de presa, preluat de agentia Interfax."In timpul activitatilor practice, echipajul crucisatorului Moscova urmeaza sa indeplineasca algoritmi de actiune privind intrebuintarea complexului de rachete principal al navei si sa execute lansari de rachete antiaeriene si trageri de artilerie asupra unor tinte navale, care imita nave de lupta ale adversarului conventional", au precizat reprezentantii Statului major al FRMN. Militarii rusi au informat ca, pentru asigurarea securitatii poligonului maritim si a acvatoriilor conexe, in care vor fi executate tragerile de lupta, mai multe raioane maritime vor fi inchise pentru navigatie.Anterior, Flota a 6-a operativa a SUA a anuntat ca nava de patrulare Hamilton a Garzii de Coasta americane a inceput traversarea Stramtorilor Bosfor si Dardanele si va intra in Marea Neagra.Dupa cum au mentionat reprezentantii flotei, in perioada in care se va afla in Marea Neagra, nava urmeaza sa coopereze cu aliatii din cadrul NATO si cu statele partenere din regiune.Acestia au informat ca, pe 26 aprilie, nava a desfasurat un exercitiu in Marea Egee impreuna cu distrugatorul american Roosevelt, care, la jumatatea lunii aprilie, trebuia sa intre in Marea Neagra impreuna cu crucisatorul Donald Cook.Nava de patrulare din clasa Legend (the Legend-class national security cutter) USCGC Hamilton (WMSL 753) din Garda de Coasta a SUA a intrat, pe 27 aprilie in Marea Neagra, pentru a asigura sprijinul aliatilor si partenerilor NATO din regiune, a anuntat serviciul de presa al Flotei a 6-a americane.Hamilton este prima nava a Garzii de Coasta a SUA care a intrat in Marea Neagra, dupa 2008, ultima nava americana, din aceasta categorie aflata in Marea Neagra, fiind USCGC Dallas (WHEC 716) in anii 2008 si 1995.Inainte de a intra in Marea Neagra, USCGC Hamilton a efectuat, pe 26 aprilie, exercitii de interoperabilitate cu distrugatorul Roosevelt (DDG 80) din clasa Arleigh Burke, in Marea Egee.Navele din clasa Legend desi, sunt destinate patrularii in zonele costiere, au caracteristici tehnico-tactice avansate, apropiate de fregatele usoare, cu exceptia faptului ca nu detin armamente specifice navelor de razboi , cum ar fi rachete, torpile, tunuri de calibru mare, bombe antisubmarin etc.USCGC Hamilton are un deplasament de 4500 tone. Poate atinge o viteza maxima de 52 km/h si are o autonomie de 22.000 km, echipajul de minim 113 persoane, putand sa ramana in misiune pe mare chiar si 90 de zile. Armamentul de la bord este compus dintr-un tun MK 110 calibru 57 mm, un sistem Phalanx calibru 12,7 mm pentru tinte apropiate de mare viteza, inclusiv rachete antinava si torpile, patru mitraliere Browning M2, calibru 7,62 mm. La bordul navei se afla un elicopter Eurocopter MH-65 Dolphin.