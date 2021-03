VIDEO O nava de mari dimensiuni a ramas blocata in Canalul Suez. Incidentul ar putea afecta transportul de marfuri dintre Asia si Europa

Potrivit The Guardian , nava s-a impotmolit din cauza unei rafale de vant, blocand Canalul Suez la ambele capete ale rutei comerciale. Potrivit sursei citate, incercarile de reflotare a navei esuate.Potrivit Biziday , remorcherele au fost trimise la nord de Portul Suez pentru a ajuta la operatiunea de impingere a vasului, dar este posibil ca acesta sa ramana blocat timp de zile intregi.Sursa citata mai arata ca nava Ever Given, inregistrata in Panama, a fost construita in 2018 de catre o companie taiwaneza de transport si pornise din China catre Rotterdam, cel mai scurt traseu maritim intre Asia si Europa fiind prin canalul ce leaga Marea Rosie de Mediterana.Dr. Sal Mercogliano, istoric marin din SUA, a declarat pentru BBC ca un astfel de incident este rar, dar ca ar putea avea "ramificatii grave pentru comertul global". Daca echipajele nu vor reusi sa elibereze nava, vor fi nevoite sa descarce marfa. De asemeni, ar putea dura zile intregi pentru a inlatura nisipul din zonele unde nava s-a impotmolit, au mai spus autoritatile, potrivit Biziday.